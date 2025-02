Pasó en vivo: apareció un joven que aseguró que su papá es Ángel de Brito y conmocionó al espectáculo

Ángel De Brito y una situación inesperada en pleno vivo.

Ángel de Brito es una de las personalidades más destacadas del mundo de la televisión y el espectáculo y lo que le sucedió en las últimas horas generó impacto en el rubro. El conductor, que trabaja en América TV y el canal de streaming Bondi, reveló en vivo que apareció un joven que aseguró que es su hijo y despertó todo tipo de reacciones. "Quiero que me compres todo", fue el mensaje que recibió.

En la jornada del martes 18 de febrero por Bondi, Ángel De Brito expuso una situación que lo atravesó por completo en pleno vivo: un joven le mandó mensajes por WhatsApp asegurando ser su hijo y exigiéndole una prueba de ADN. "Ángel de Brito, soy tu hijo. En serio. Mi mamá quiere que nos hagamos un test de ADN, está segura que vos sos mi papá. ¿Por qué nunca me cuidaste? Eres alguien muy malo papá. Quería que seamos una familia linda y buena pero nunca me cuidaste estos años", subrayó esta persona de la cual no reveló su identidad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Quiero que me compres todo. Todo. Todo lo que yo pida. Si me preguntás, en la escuela voy muy bien, saqué todos 10 el año pasado. Así que tenés un hijo inteligente. Pero, ¿por qué nos abandonaste?", continuó leyendo De Brito con un tono sarcástico, sin creer absolutamente nada del mensaje recibido. El periodista de espectáculos dejó en claro que para él no fue real y lo expuso al aire solo por consumo irónico. Cabe recordar que el mismo conductor dijo tiempo atrás que nunca tuvo el deseo de ser padre. "No me surge", declaró.

Tiembla Milei por la fake news que dilapidó Ángel De Brito sobre Lali Espósito: "Mentira"

Ángel De Brito es uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país y al margen de su trabajo en LAM, se mantiene activo a través de sus redes sociales. En un contexto donde el presidente Javier Milei continúa con sus ataques desmedidos hacia Lali Espósito, el conductor de América TV utilizó su cuenta de Twitter para desarticular una fake news sobre la artista.

En la jornada del martes 4 de febrero, Twitter estalló tras la entrevista de Javier Milei con Esteban "El Pelado" Trebucq, donde volvió a referirse a Lali Espósito con un tono chicanero bajo el apodo de "Ladri Depósito". Al mismo tiempo, comenzaron a filtrarse supuestos documentos que indicaban que la cantante de 33 años había cobrado 200 millones de pesos por participar de la Marcha LGBTQ+ del sábado 1° de febrero.

"Todos tenemos alguien a quien dedicarle el tema de Lali, por eso es un hitazo", publicó De Brito. "Y por los 200 millones que cobro para la marcha", respondió un usuario. Lejos de esquivarlo, el conductor de LAM citó el tuit y de manera contundente, lanzó: "Es fake. Mentira".

Este comentario despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales, principalmente porque los militantes de Milei salieron con todo a mostrar un presunto documento en esta bajada de línea de los ataques desmedidos que sufrió la artista desde su asunción como presidente. Como consecuencia de la fake news que dilapidó De Brito, una persona celebró que la haya defendido. "Desde el día cero. Cuando todos los cantantes y actores se quedaron mudos", soltó picante.