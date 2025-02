Chau Marley: Telefe le soltó la mano y se filtró quién conducirá La Voz.

A dos años de su última edición, que coronó a Yhosva Montoya como el ganador, Telefe anunció el regreso de La Voz Argentina y emocionó a los televidentes. De cara al tramo final de Gran Hermano, ciclo que no rindió como se esperaba y que descansará tras el final de la actual edición, el canal volverá a apostar por la competencia de canto pero con una gran diferencia: Marley no será el conductor.

Según trascendió en Intrusos, ciclo emitido por América TV, el conductor no fue convocado luego del fracaso de Survivor, Expedición Robinson, y tras las denuncias en su contra. Por este motivo, desde la producción del programa decidieron buscar nuevos perfiles para llevar a cabo el programa que realizará su quinta edición en el país.

Así, desde el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, se conoció que el nombre que pisa más fuerte es el de Mariano Iúdica, histórico conductor que su última aparición en televisión fue con la conducción de Polémica en el Bar. Y aunque si bien todo indica que la definición sería para él, "aún no se descartan otros nombres" como el de Nico Occhiato o Wanda Nara, quien ya estuvo al frente de Masterchef y Bake Off Famosos.

El nombre del conductor del ciclo todavía es incierto, pero si hay algo que parece certero es que Marley no formará parte del proyecto. Por otro lado, tampoco se conoce quiénes integrarán el jurado. En las últimas dos ediciones estuvieron Lali, Soledad "La Sole" Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, pero puede que esto sufra alguna alteración.

Marley condujo las últimas dos ediciones de La Voz Argentina.

Marley confesó lo que pasó con de Santiago del Moro: "Hace años"

Uno de los grandes misterios de Telefe tiene que ver con el tenso vínculo entre Marley y Santiago del Moro, dos de las figuras más importantes del canal. Por este motivo el famoso conductor se cansó de los rumores y decidió enfrentar los dichos de un mal vínculo con su colega revelando el trasfondo de su "distanciamiento".

En Socios del Espectáculo, ciclo que conducían Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, hablaron sobre el supuesto enfrentamiento entre ambas figuras de Telefe antes de mostrar una nota que el propio Marley dio con el programa. "Hace años que venimos hablando de la guerra entre Santiago del Moro y Marley", empezó por introducir Pallares. Luego, sumó para introducir la nota: "Ambos la han negado. Pero, desde que del Moro llegó a Telefe, siempre hubo una rispidez porque el conductor más importante siempre había sido Marley".

Entonces, la nota empezó con Marley hablando del poco éxito de Survivor, expedición Robinson por el cambio de horario que hubo: "Me pareció injusto. Si lo hubieran mantenido en el horario original se hubiera obtenido otro resultado. Pero, la realidad, es que esa locura del rating afecta al programa". En este marco, empezaron a consultarle por el estrellato de Del Moro, quien antes de empezar a trabajar en el canal aseguró que "quería ser el Marley de Telefe".

Sobre este tema en particular, Marley aclaró: "Él, cuando entró al canal me llamó y me dijo: 'Quería avisarte'. Le dije: 'Todo bien, perfecto'. Esa fue toda nuestra conversación. Después, un día me invitan a ¿Quién quiere ser millonario? (NdR: programa que conducía Del Moro). Yo fui y remé un programa de una hora y media. Fue una hora y media en el que el único participante era yo". Incluso, sumó: "Cuando termina el programa, él mira a la cámara solo y se va. Y yo dije: 'No me saludó, qué raro'. Yo pensé que tal vez se había ofendido por algo que había dicho durante esa nota".

Así las cosas, Marley continuó contundente: "Pero bueno, después me di cuenta de que en los premios Martín Fierro nombró a todos menos a mí. Entonces, quizás tiene un enojo con algo. Sería más fácil sentarse, hablarlo y arreglarlo". Finalmente, concluyó que su intención está lejos de querer quitarle el lugar a su colega: "Yo tengo cero enojo con él, me cae bien, me parece buen conductor. No tengo problema. Y, además, Gran Hermano no es para mí. Yo no lo podría hacer, nunca lo pediría. Lo hice dos semanas como anécdota para reemplazarlo a Jorge (Rial) que se había ido de vacaciones. Yo soy más para el humor y para otro tipo de programas. No tenemos ni siquiera los mismos tipos de programas".