Trabajó en Telefe y El Trece, apoyó a Milei y le pegó al gobierno: "Arreglen esto"

La figura de la televisión que cargó con todo contra Javier Milei en sus redes sociales.

El Trece y Telefe son dos grandes potencias en el mundo de la televisión y hay figuras que trabajaron para ambos canales. Una de ellas, con un amplio recorrido en el espectáculo, mostró públicamente su apoyo a Javier Milei pero lo cuestionó duramente tras el escándalo con la criptomoneda $LIBRA.

La política argentina está atravesada por una serie de escándalos ligados a Javier Milei. En primera instancia, la difusión de la criptomoneda $LIBRA que desató una investigación a nivel legal; y luego la entrevista de Jonatan Viale al presidente en la noche del lunes 17 de febrero que se filtró sin editar, situación que expuso tanto al periodista de TN como al líder de La Libertad Avanza.

Connie Ansaldi cuestionó a Milei en sus redes sociales.

A raíz de esta cadena de episodios, personalidades de distintos rubros reaccionaron en sus redes sociales y una de ellas expuso lo que piensa de Milei luego de haberlo apoyado. "Es realmente frustrante el escándalo en el que se metió Argentina, justo cuando empezábamos a construir algo de credibilidad. Esto golpea no solo al mundo crypto, sino a toda la infraestructura económica de nuestro país", expresó Connie Ansaldi en su cuenta de Twitter.

Ansaldi, quien trabajó en canales potencias como El Trece, Telefe y América TV, demostró su apoyo a La Libertad Avanza en sus redes sociales, pero dejó en claro su descontento por lo sucedido en los últimos días. "Queremos un país confiable que favorezca el mercado interno y que brinde a quienes quieren invertir, un marco sólido para hacerlo. La reputación es todo. Porque al final, somos personas confiando (o no) en personas. Arreglen esto como sea. Queremos salir adelante de una vez por todas", concluyó.

Abel Pintos se cansó y confesó lo que Milei no quiere que se sepa: "Ha pasado muchas veces"

Abel Pintos sorprendió a todos los oyentes de Radio Mitre al revelarle a Marcelo Bonelli su postura frente a los ataques del presidente Javier Milei a las cantantes argentinas Lali Espósito y María Becerra. Las impactantes declaraciones del folklorista que dejaron sin palabras al periodista del Grupo Clarín.

Abel, que viene de hacer una serie de recitales en el Luna Park junto a Luciano Pereyra, dio una entrevista a Marcelo Bonelli y sorprendió a todo el equipo del periodista al defender a Lali y María Becerra de los incesantes ataques de Javier Milei: "Me parece una falta de respeto. Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie, no me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera (a otro). Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos porque también estuve viendo que tiene que ver con la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con nada de todo eso y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera".

"Me parece lamentable. Un Presidente es la cabeza de un país e identifica o debiera identificarnos a todos. Ha pasado muchas veces, la música y la cultura han sufrido muchas veces la afrenta de los políticos en la Argentina y en el mundo entero y siempre que sucede es lamentable", sumó Abel Pintos