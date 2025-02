VIDEO Santiago del Moro se la pudrió a Brian al aire de Gran Hermano: "Dejame terminar a mí"

Polémica en Gran Hermano por el tono en que Santiago del Moro le habló a Brian.

Santiago del Moro se cruzó al aire de Gran Hermano con Brian, uno de los participantes más destacados del reality de Telefe. Todo se dio tras el malestar del joven por ser besado en la mejilla por Selva, mientras él estaba durmiendo. El video del momento y la polémica en redes sociales.

"Voy a tratar de hablartelo porque me molestó tu comentario, que me dijiste que el beso de Selva 'tampoco me pegó un almohadonazo'. La verdad es que no, pero si yo no se lo permito, no tiene por qué hacerlo", expresó Brian ante Santiago del Moro. Ocurre que, minutos antes, el conductor de Gran Hermano desmereció el reclamo del joven tras ser besado por la nueva participante mientras él estaba descansando.

"Una persona que llega a la casa, te levanta, te dice buen día y te da un beso no me parece que sea una agresión. Si a vos te molesta se lo decís. Espero que no lo haga más si te molesta", respondió Santiago del Moro, y añadió: "A vos te molesta Selva, haga lo que haga".

La conversación continuó, y Brian siguió exponiendo su descontento. Luego, llegó un instante en el que Santiago del Moro continuó dando su parecer, el participante lo quiso interrumpir con una aclaración, y el conductor le respondió de manera tajante: "Dejame terminar a mí". En X (ex Twitter), muchas personas bancaron al vendedor ambulante y cuestionaron el tono del conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: Alejandro Mancuso, papá de Chiara, a punto de ir a juicio

Alejandro Mancuso enfrenta una complicada situación legal. Hace algunos meses atrás que el famoso futbolista volvió a estar en el foco de atención luego de que su hija, Chiara, ingresara a la casa de Gran Hermano y se convirtiera en un de las concursantes favoritas. Sin embargo, ahora toda la atención se dirigió a él por un polémico motivo.

Según trascendió, el exjugador de la Selección Nacional enfrenta una delicada situación legal y podría terminar en un juicio. Mancuso estaría próximo a enfrentar un debate oral en el Tribunal Federal de Mar del Plata por supuestamente haber entregado cheques falsos por una suma de aproximadamente dos millones de pesos.

Los hechos por los que se los acusa se remontan a enero de 2021, cuando el exfutbolista y los denunciantes se habrían reunido a hacer un "contrato mutuo verbal". En el mismo, los actores del juicio le habrían dado efectivo a cambio de dos cheques emitidos por el Banco Comafi por $715.000. Unos días más tarde, el 21 de enero, las víctimas le habrían vuelto a entregar dinero a Mancuso a cambio de otros dos cheques de pago diferido, presuntamente pertenecientes al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, de $670.000 y $1.100.000 respectivamente.