VIDEO No entró Alejandro Mancuso: el emotivo Congelados de Chiara con su mamá en Gran Hermano

Luego de una intensa jornada de martes, en donde tuvo que definir cara a cara quién ingresaba en el repechaje, Chiara tuvo su turno en el Congelados. La participante de Gran Hermano vivió un emotivo momento al recibir a su mamá en la casa y todos sus compañeros la acompañaron en el sentimiento.

Antes de que se de la entrada de los nuevos participantes al reality, la producción finalizará con los "congelados" de los concursantes que siguen en carrera desde el inicio del programa. Este miércoles 5 de febrero fue el turno de Chiara, una de las participantes más queridas, quien pudo recibir a uno de sus familiares dentro de la casa tras pasar más de dos meses aislada y sin poder ver ni comunicarse con nadie.

En esta ocasión ingresó la progenitora de la joven y juntas vivieron un emotivo reencuentro pese a la imposibilidad de moverse por parte de la participante. La aparición de la mamá de Chiara llamó mucho la atención, ya que muchos esperaban que entre el papá de la joven, el histórico futbolista Alejandro Mancuso, quien brilló en la Selección Argentina en el Mundial de 1994 junto a Diego Armando Maradona.

Fue durante su presentación en el programa que Chiara mencionó que su papá era un "reconocido futbolista": "Me llamo Chiara Mancuso y vivo en un barrio privado, en Ezeiza, Canning. Fui modelo, promotora e hice cosas de actuación y baile. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la Selección argentina y en equipos como Boca e Independiente”. Sin embargo, más allá de este vínculo, la joven supo construir su perfil mediático lejos de la figura de su papá.

Congelados de Tato en Gran Hermano: la emoción del uruguayo al reencontrarse con su madre

Gran Hermano vivió otro emotivo momento. En esta ocasión, Tato recibió la visita de su madre en el Congelados y protagonizó un momento con los sentimientos a flor de piel. Lejos de mostrarse frío y centrado en su eje, como es de costumbre, el uruguayo no pudo evitar la emoción y vivió un encuentro conmovedor.

La chicharra sonó y Gran Hermano dio la voz de alerta que dejó a todos atónitos. "¡Congelados!", gritó la voz en off. Entre los participantes que debieron quedarse estáticos estaba Tato, quien no se vio venir la llegada de su madre, pero sin dudas lo disfrutó con todas sus fuerzas.

El encuentro entre el uruguayo y su mamá duró varios segundos, en los cuales él intentó no moverse para no caer en sanciones severas. Cabe destacar que Brian recibió a su novia hace pocos días y no sólo se movió, sino que también habló con ella. Es por ese motivo que Gran Hermano lo sancionó con una nominación perpetua de aquí hasta que termine su participación en el juego.