Alejandro Mancuso rompió el silencio y dijo lo que todos piensan de Jenifer de Gran Hermano: "Es la realidad"

"Mancu", el papá de Chiara, dijo lo que todos piensan de Jenifer de Gran Hermano.

Alejandro Mancuso es uno de los jugadores más emblemáticos que tuvo el fútbol argentino. También fue ayudante de campo de Diego Maradona en la Selección Argentina durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, en la actualidad le toca destacarse por ser el papá de Chiara de Gran Hermano. Su hija es una de las protagonistas del reality de Telefe y es por eso que decidió romper el silencio y apuntar contra la enemiga de su descendiente: Jenifer Lauría.

En diálogo con All Access, programa conducido por Diego Poggi y La Tora Villar, "Mancu" dijo lo que muchos piensan de Jenifer y cómo Chiara dentro de la casa de Gran Hermano. Según Alejandro Mancuso, la exnovia de Ricardo Centurión pudo volver al juego (NdeR: fue eliminada y volvió a ingresar en reemplazo de Andrea) gracias al protagonismo que le dio la novela de Nano y su hija.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Yo le decía a los muchachos: 'tienen que entender que Jenifer volvió a entrar a la casa gracias a Chiara. Si Chiara no hubiese hecho la novela con Nano, tal vez Jenifer no ganaba lo que ganó afuera para volver a entrar'. Esta es la realidad", aseguró Alejandro Mancuso, quien también dejó en claro que no extraña a su hija debido a una contundente razón.

Gran Hermano: por qué Alejandro Mancuso no extraña a su hija Chiara

De acuerdo a las palabras de "Mancu", en su casa no extrañan a Chiara debido a su autenticidad dentro del reality de Gran Hermano. "Es lindo que charlemos, yo la estoy viendo como si la estuviese viendo en mi casa todo el día. No la extrañamos porque es Chiara al 100%. No está jugando. Yo siempre la vi jugar sola, en mi casa siempre fue ella. Cuando había un conflicto era la primera que se levantaba y decía 'vamos a hablar'", aseguró el exfutbolista argentino.

"Mancu" y Diego Armando Maradona, en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En tanto, hace pocas horas se dio el ingreso de la mamá de Chiara Mancuso a la casa donde está su hija. Ambas vivieron un emotivo momento y, pese a que se esperaba que aparezca Alejandro Mancuso en escena, fue su esposa Ángela la que ingresó para hacer emocionar a la joven de 30 años y dejarle en claro que su familia está bien y que se quede tranquila.

No entró Alejandro Mancuso: el conmovedor Congelados de Chiara con su mamá en Gran Hermano

Luego de la intensa jornada del martes, en donde tuvo que definir cara a cara quién ingresaba en el repechaje, Chiara tuvo su turno en el Congelados. La participante de Gran Hermano vivió un emotivo momento al recibir a su mamá en la casa y todos sus compañeros la acompañaron en el sentimiento.

Antes de que se de la entrada de los nuevos participantes al reality, la producción finalizará con los "congelados" de los concursantes que están en carrera desde el inicio del programa. Este miércoles 5 de febrero fue el turno de Chiara, una de las participantes más queridas, quien pudo recibir a uno de sus familiares dentro de la casa tras pasar más de dos meses aislada y sin poder ver ni comunicarse con nadie.

En esta ocasión ingresó la madre de la joven y juntas vivieron un emotivo reencuentro pese a la imposibilidad de moverse por parte de la participante. La aparición de la mamá de Chiara llamó mucho la atención, ya que muchos esperaban que entre el papá de la joven, el histórico futbolista Alejandro Mancuso, quien brilló en la Selección Argentina en el Mundial de 1994 junto a Diego Armando Maradona.