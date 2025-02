Por qué no ingresó Alejandro Mancuso al congelados de Chiara en Gran Hermano.

Este miércoles 5 de febrero, la producción de Gran Hermano sorprendió a Chiara al hacerle su "congelados". Sin embargo, pese al emotivo momento que se vivió dentro de la casa, muchos televidentes esperaban que ingrese su papá, Alejandro Mancuso. Pero hay un claro motivo por el que esto no sucedió.

Una vez que sonó la chicharra en la casa y la voz de Gran Hermano les advirtió que estaban "congelados", todos los participantes quedaron inmóviles y entró de inmediato la mamá de Chiara. El encuentro fue emotivo y quedó claro el gran vínculo que tienen ambas, por lo que la producción priorizó que ella se encuentre con su progenitora.

Aunque Alejandro Mancuso le demostró en repetidas ocasiones su apoyo a su hija, incluso asistiendo a las galas de los domingos cuando Chiara estuvo nominada, esta vez como familia decidieron que ingrese Ángela, la mamá. Por parte de Chiara, siempre expresa el gran amor que tiene por todos los miembros de su familia, pero parece que esta vez pesó mucho más la presencia de la mujer que le dio la vida, lo que no descarta que en otro momento pueda aparecer el reconocido futbolista.

Este ingreso fue muy importante para Chiara, ya que ella pidió en repetidas ocasiones por su mamá, ya que los dos meses de aislamiento empezaban a pesarle. El congelados no solo fue beneficioso para la participante, sino que también para el programa, ya que este encuentro se convirtió en lo más visto de la noche con 14 puntos de rating.

Congelados de Tato en Gran Hermano: la emoción del uruguayo al reencontrarse con su madre

Gran Hermano vivió otro emotivo momento. En esta ocasión, Tato recibió la visita de su madre en el Congelados y protagonizó un momento con los sentimientos a flor de piel. Lejos de mostrarse frío y centrado en su eje, como es de costumbre, el uruguayo no pudo evitar la emoción y vivió un encuentro conmovedor.

La chicharra sonó y Gran Hermano dio la voz de alerta que dejó a todos atónitos. "¡Congelados!", gritó la voz en off. Entre los participantes que debieron quedarse estáticos estaba Tato, quien no se vio venir la llegada de su madre, pero sin dudas lo disfrutó con todas sus fuerzas.

El encuentro entre el uruguayo y su mamá duró varios segundos, en los cuales él intentó no moverse para no caer en sanciones severas. Cabe destacar que Brian recibió a su novia hace pocos días y no sólo se movió, sino que también habló con ella. Es por ese motivo que Gran Hermano lo sancionó con una nominación perpetua de aquí hasta que termine su participación en el juego.

La mayoría de los participantes ya tuvo su instancia de Congelados, donde recibieron a parejas, padres e incluso hijos. Hasta el momento, y según manifiestan muchos en redes sociales, el más emotivo de todos fue el de Luciana, quien recibió a su mamá y, por primera vez en 10 años, se sintió aceptada por ella con su verdadera identidad.