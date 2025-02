Gran Hermano: uno a uno, quiénes son los 8 nuevos participantes del programa de Telefe.

Luego de haber eliminado a poco más de la mitad de los participantes originales, Gran Hermano le dará la bienvenida a una etapa nueva del juego: este lunes ingresarán 8 nuevos participantes. La decisión de la producción no solo propone una dinámica diferente dentro de la casa, sino que también extiende la competencia varios meses más.

Dentro del reality se viven día tensos: entre la instancia de repechaje que recibió a Luca y Renato, la expulsión de Jenifer, que dio lugar al ingreso de Giuliano, y la salida de Papucho por una complicación de salud, el juego se encuentra bastante alterado. Sin embargo, lo que nadie dentro de la casa espera es recibir a nuevos concursantes que se meten directamente para poder competir rumbo a la final.

Hace ya algunos días atrás, Santiago del Moro había dado a conocer que ingresarían nuevos participantes a la casa, pero el número fue una completa sorpresa. Esta vez, la producción decidió darles el lugar a 8 nuevos competidores, seleccionados del casting original del que salieron los actuales concursantes. Cabe recordar que, en temporadas anteriores, el número de nuevos fue significativamente menor, sin ir más lejos, en la edición pasada entraron cuatro nuevos, y esta vez será el doble.

Este lunes también ingresará Delfina, la primera eliminada de esta edición, quien entrará en reemplazo de Claudio "Papucho". La joven de 19 años había quedado en cuarto lugar en el repechaje, motivo por el que la producción le dará la oportunidad de entrar a jugar nuevamente.

Uno a uno, los nuevos participantes de Gran Hermano

Los nombres de los nuevos se conocerán en vivo este lunes 10 de febrero a partir de las 21:45 horas.

Vuelve Furia: la inesperada decisión de Telefe por el bajo rating de Gran Hermano

Pese al ingreso de nuevos participantes, la producción de Gran Hermano se encuentra en momento críticos, ya que el ciclo no está obteniendo los números de rating esperados y en comparación con las dos ediciones anteriores. De este modo, se conoció la medida que tomarán para tratar de atraer nuevamente al público: Furia reingresará a la casa.

Juliana "Furia" Scaglione fue la concursante más polémica de la edición 2023/2024. Y aunque si bien no llegó a la final, que terminó ganando Bautista Mascia, su estrategia y personalidad la consolidaron como una de las jugadoras recordadas de todas las ediciones. En este marco, pese a haber protagonizado ciertos escándalos en relación al canal, la exparticipante limó asperezas y volvió a formar parte del programa. En primer lugar se la vio durante los debates, pero parece que ahora tendrá una segunda oportunidad dentro del reality.

Según anunció Ángel de Brito en sus historias de Instagram "Furia entra a la casa", pero aún no se sabe cuándo, si es definitivo o si solo entra de visita. Por su parte, en diálogo con el streaming República Z, Furia habló hace algunas semanas atrás de la posibilidad de entrar a la casa de Gran Hermano nuevamente. "A mí la casa me trajo muchas emociones y recuerdos, yo me enamoré de la casa. Si llego a entrar, que sea para explicar un poco el juego, obvio no dar info del afuera y hacer entender lo que quiere la gente. Necesito que los jugadores entiendan donde están y por qué están ahí", dijo en su momento.