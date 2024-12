Qué pasó con Furia de Gran Hermano: qué es de su vida

Si bien no llegó a ser ganadora Furia fue una de las participantes más destacadas y polémicas de la anterior edición Gran Hermano y, a horas del comienzo de la nueva temporada, volvió a viralizarse. Qué es de su vida y por qué sigue como tendencia en redes sociales.

Juliana “Furia” Scaglione volvió a hacerse viral por lanzar su carrera como cantante. La ex participante se mantuvo en el foco mediático a pesar haber sido eliminada de la casa más famosa del mundo donde se ganó el odio de muchos y el amor de sus fans. Abiertamente libertaria, Furia comenzó a mostrar conductas agresivas en el programa que la llevaron a perder el apoyo del público y cuando quedó eliminada de Gran Hermano, se mostró enojada y decidió romper su contrato con Telefe por lo que ahora ya no tiene las mismas posibilidades que sus ex compañeros de regresar a la casa.

Tras su ciclo en telefé, Juliana Scaglione comenzó su camino en el streaming de la mano de Alex Caniggia en "Toda", un programa que se interrumpió abruptamente. Sin embargo, el personaje más televisivo de la edición anterior volvió a hacerse viral en las redes las últimas semanas gracias a que se lanzó como cantante.

Aunque sus dotes vocales no son los mejores, su primera canción “Hamburguesa” se viralizó por ser una dura crítica a Federico Farías, conocido como “Manzana”, su excompañero de Gran Hermano con quien tuvo varios roces durante el programa. El llamativo tema de rap contiene referencias bastante explícitas a sus peleas con Manzana. “Te veo desde arriba y veo un fracasado; pensó que está pegado y está re tirado”, son algunas de las rimas con la que la ex GH empezó su canción. Además, en la letra, criticó al tucumano por mantener su contrato con Telefé y por su relación de amistad con Virginia Demo, otra de las jugadoras de su edición. En minutos, el clip acumuló miles de reproducciones y cientos de reacciones en las redes sociales.

¿Cuándo empieza la nueva temporada de Gran Hermano?

El famoso programa vuelve a la pantalla de Telefe este lunes 2 de diciembre a las 21.45 horas con un formato renovado y grandes sorpresas. Esta edición promete marcar un antes y un después en la historia del programa, no solo por las innovaciones en la casa, sino también por su duración récord, que podría extenderse más de un año debido al incremento en la cantidad de participantes.

El conductor Santiago del Moro ha revelado detalles exclusivos que aumentan la expectativa: “Va a haber jacuzzi, nuevos cuartos, fogón, juegos, y una sala de stream para que los chicos puedan transmitir desde la casa”. Además, destacó que, como siempre, los jugadores estarán completamente aislados del público, garantizando la esencia del formato que tanto atrapa a los fanáticos. Esta vez, 24 participantes ingresarán a la casa, un número que supera el récord reciente de 22 jugadores en la edición anterior.