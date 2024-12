A horas del estreno de Gran Hermano, se bajó una figura importante del panel: los motivos

A horas del estreno de Gran Hermano, se bajó una figura importante del panel.

Con el inicio de la nueva temporada de Gran Hermano en Telefe a la vuelta de la esquina, Santiago del Moro, el conductor del exitoso reality, se refirió a las recientes polémicas generadas en torno a los cambios en el panel de las galas.

La salida de Marisa Brel fue uno de los temas que más revuelo generó en las redes sociales. La periodista expresó su descontento públicamente: “Estoy triste porque no me llamaron para Gran Hermano, pero saben que yo lo hago por diversión. Gracias a Dios no necesito eso para vivir. Pero que te dejen sin trabajo…”. Sin embargo, también se mostró agradecida: “No tenía contrato. Ellos tienen derecho a llamar a quién quieran. Amo a Telefe, es el canal donde nací y siempre estaré agradecida”.

Consultado sobre esta decisión, Del Moro explicó en una entrevista con La Nación: “En las dos últimas temporadas hubo cambios. Es parte del debate y el show. En la primera estuvieron Analía Franchín y Nancy Pazos. Este año no estarán Juli Poggio ni Marisa, y se suma Marina Calabró. Con todos hay buena relación, y seguramente volverán en el futuro. No hay nada personal, simplemente se incorporan figuras para reforzar el debate”.

Sobre el desafío que representa liderar un programa como Gran Hermano, el conductor destacó: “Es un formato muy flexible, se hace en vivo, así que puede pasar cualquier cosa. Es un trabajo complicado porque estoy solo frente a las mil personas en el estudio y un país entero mirándome”.

Con un equipo renovado y expectativas en alza, la próxima edición de Gran Hermano promete seguir atrapando a la audiencia con momentos únicos y una dinámica que combina entretenimiento, estrategia y emociones al límite.

Influencers, azafatas y modelos: se filtraron quiénes son los participantes de Gran Hermano 2025

Pese a que a mediados de este año, Bautista Mascia se coronó como ganador de Gran Hermano 2024 tras seis meses de competencia, Telefe ya confirmó la fecha de estreno de una nueva edición. En este marco, ante la expectativa de muchos fanáticos, en una página de Instagram se filtraron los nombre de algunos de los supuestos participantes.

La nueva temporada del reality conducido por Santiago del Moro se estrenará el próximo lunes 2 de diciembre y promete ser una temporada diferente. En principio, se rumorea que tendrá "el sótano" una zona nueva en la casa que tendrá condiciones bastante incómodas para vivir, y en donde irán ciertos participantes por semana. Además de esto, muchos televidentes expresaron su deseo de ver participante diferentes, por este motivo se filtraron los nombres de algunos de los que ya estarían aislados.

La cuenta de Instagram @espiandooficial compartió algunas imágenes de siete supuestos concursantes. Entre ellos menciona a Gabriel Trevizan, quien supuestamente realizó el casting el año pasado, Karen Skou, que es amiga de Rocío Marengo, Agustina, quien sería amiga de Sabrina Cortez (participante de la edición anterior), Melisa González, quien es azafata, los influencers Tobías Juárez y Leo Fest, y por último Lisandro Fignoni, que habría realizado el casting presencial.

Por el momento estas son solo especulaciones y no se sabrá la verdad hasta el lunes que viene, cuando Del Moro presente a los concursantes en vivo. Sin embargo, quienes estén confirmados para el programa deberían estar aislados para ingresar a la casa con total desconocimiento de lo que sucede en el país.