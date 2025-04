La mítica disco Paladium revive en un documental y una fiesta para "viajar a los '80" una noche.

Una noche en Paladium, película documental de Francisco Novick que puede verse en el BAFICI 26ª, busca recuperar la historia de un ícono de la noche porteña que funcionó como espacio artístico multidisciplinar por donde pasaron los rockeros más importantes de Argentina. A partir de una búsqueda personal del director -Francisco es hijo de José Luis Novick, uno de los fundadores de Paladium y un personaje algo cerrado a excavar en su pasado-, el documental hace un recorrido testimonial por historias y personajes que habitaron la disco y la convirtieron en un espacio legendario de la contracultura.

En diálogo con El Destape, Francisco Novick adelanta Una noche en Paladium, en vísperas de las primeras funciones con público y de la fiesta que se celebrará este viernes 4 de abril en el Complejo Art Media para "viajar a los '80" y repetir la magia de Paladium por una noche.

¿Dónde surge tu interés por Paladium?

- Hay un interés muy personal porque mi padre fue uno de los fundadores, junto con Juan Lepes, el padre de Narda y otros socios allá por mediados de los ‘80, y esa historia no me fue contada. Yo me enteré por mi hermano y por otras personas que me hablan de Paladium como un icono, como un lugar muy espectacular, pero mi padre nunca hablaba del tema… por ahí alguna vez apareció en una charla, pero no es un tema que él tocara ni del que quisiera hablar y por eso se daba una situación extraña. Creo que, un poco, la película de Paladium se volvió la historia de mi papá.

Cuando empecé a investigar me di cuenta que había una película ahí, porque no se había contado la historia de Paladium: tenía muchos personajes muy lindos y especiales y también era un espacio a nivel cultural muy importante para los ‘80, en el que pasaron cosas muy relevantes y que por diversas razones quedaron en el olvido o no fueron suficientemente documentadas. Por ejemplo, en Internet no había nada de archivo. Entonces, con este documental me enfrenté al gran problema de la falta de archivos, yo quería hacer una película muy visual, pero no había suficiente material para respaldar esa imagen.

Susana Giménez en Paladium (Foto archivo).

De hecho, la parte más fuerte del documental es la testimonial…

- Estoy de acuerdo. A la vez yo quería que hubiera imágenes y como no las encontraba, se me ocurrió que había que crearlas… generar un archivo falso que pudiera mezclar con el archivo real que había encontrado. No sé cuánto habrás notado vos, pero a lo largo del documental hay muchísimo archivo falso que nosotros hicimos pasar como archivo verdadero utilizando los mismos artefactos de los ‘80 como el VHS y la Super 8.

Vuelvo a la historia de tu papá con Paladium. ¿Por qué no quería hablar del tema?

- Porque en los ´80, y creo que también un poco ahora, la noche está asociada a cuestiones no muy bien vistas y mi viejo tenía una vida diurna: él es ingeniero agrónomo, trabajaba en una oficina, y quizás no le interesaba que lo vieran como “un tipo de la noche”. Creo que se guardó por una cuestión de conveniencia y de cómo funcionaba el mundo en ese momento, y luego se mantuvo ahí. Además siempre fue un tipo muy discreto.

¿Se tomó bien que hicieras una película sobre Paladium?

- Eso fue muy loco y a mí me emocionó mucho. Primero tuvo negación total con el tema, me dijo que estaba loco y que ahí no había nada que contar, pero luego, a medida que íbamos hablando veía que le empezaban a brillar los ojos. Y ahí me di cuenta que había que profundizar, porque más allá de lo que él me dijera yo me daba cuenta que él estaba orgulloso de lo que estaba haciendo.

Paladium fue también la casa de Willy Lemos, un personaje fundamental de la disco…

- Willy es la gran estrella del documental porque su historia es inigualable. Él es uno de los primeros que hace shows de transformismo en espacios culturales en Argentina. Recordemos que Paladium arrancó como un lugar de espectáculos musicales y se convirtió en un boliche de casualidad, porque el día que abrieron les fue muy bien con la fiesta. Y en ese momento como los tipos que fundaron el lugar, entre los que estaba mi papá, tenían mucho que ver con la bohemia de los ‘60, con el Di Tella, tenían mucha apertura para la época y bueno, Willy estaba por ahí dando vueltas y lo llamaron para que oficie de host de Paladium. Casi todos sus personajes, sus mujeres, tenían que ver con el cine clásico de Hollywood… era una especie de diva. Yo supe de Willy porque era de los pocos que hablaba de Paladium en redes sociales. Es una persona que rompe con todos los moldes.

Willy Lemos en Paladium (Foto archivo).

Me gustó lo que remarcás en la respuesta anterior, que Paladium empezó como una sala para espectáculos musicales. Creo que un poco de esa disciplina artística estuvo concentrada en Willy, pese a que el espacio se convirtió en un boliche.

- Yo creo que nunca había existido en Argentina un lugar tan grande que fuera tan jugado en su propuesta. En general, los espacios del under son para 100 personas como mucho y acá entraban casi 2000 y había cosas muy locas, todas las noches había algo distinto y uno podía ir y no sabía qué se iba a encontrar. Eso es muy vanguardista y hubo un momento del país, después de la dictadura, donde la gente necesitaba expresarse y Paladium recoge esa necesidad y la lleva a un espacio que no tuvo comparación con ningún otro.

Hace un par de años se hizo una fiesta para revivir Paladium por una noche y ahora habrá una nueva fecha. ¿Cómo fue el proceso para re imaginar la disco en la actualidad? ¿Juan Lepes y tu papá participaron del proyecto?

- Fue un proceso muy raro porque tuve que meterme en el archivo a ver cómo era el lugar. Tuve que buscar planos, fotos y con mi amigo Manuel Franco, que es el director de arte y el productor de la fiesta, creamos de nuevo el lugar para la fiesta anterior y la fiesta de la semana que viene, construimos parte de la escenografía basándonos en los planos de Paladium. La idea es que todos los que vengan a la nueva fiesta puedan revivir una noche en Paladium, y en ese sentido fue un trabajo arqueológico.

Ricardo Darín en Paladium (Foto archivo).

¿Qué podés adelantar de la próxima fiesta de Paladium?

- El próximo viernes 4 de abril habrá una nueva noche en Paladium y recomiendo que todos los que saquen entradas vengan temprano, porque van a pasar muchas cosas. Willy va a estar como host en uno de sus personajes -no va a ser el mismo de la fiesta pasada- y va a haber un show con algunos grandes artistas de los '80. También va a haber perfos que estamos preparando desde hace varios meses. La idea es que todos se entreguen a la experiencia.

El hecho de ir a bailar es un pretexto para ser parte de una perfo teatral.

- Y creo que eso es lo más divertido. Es un lugar al que me gustaría ir.