El cantante de Green Day contó que canción nunca va a dejar de tocar en vivo.

En medio del furor por la venta de entradas para el regreso de Green Day a la Argentina, Billie Joe Armstrong sorprendió a los fans con una confesión cargada de emoción y memoria. El líder de la banda californiana reveló que, de todo su repertorio de éxitos, hay una canción que jamás dejará de tocar.

"Tocaré 'She' por el resto de mi vida. Ha envejecido bien conmigo", declaró Armstrong en una entrevista con Rolling Stone. El tema forma parte de Dookie, el álbum bisagra que en 1994 catapultó a Green Day al estrellato y que este año cumple tres décadas desde su lanzamiento.

Aunque muchas bandas terminan renegando de sus mayores hits, en este caso el vínculo emocional va mucho más allá. Billie contó que compuso "She" inspirado en una conversación con su exnovia Amanda, una estudiante feminista que lo introdujo a temas de género y activismo. “Yo era un chico tonto, había abandonado el secundario. Ella me hablaba de cómo las mujeres fueron tratadas como objetos durante tantos años, y yo la escuchaba”, recordó. El famoso verso “Scream at me until my ears bleed” ("grítame hasta que me sangren los oídos") simboliza, según él, esa actitud de escucha activa necesaria para cualquier lucha social.

"She" no solo marcó una diferencia dentro del disco por su profundidad lírica, sino que se convirtió en una pieza fundamental del repertorio de Green Day, manteniéndose vigente con el paso de los años. Mientras temas como "Basket Case" o "When I Come Around" remiten a una adolescencia atravesada por la ansiedad, las drogas o la alienación, "She" explora la disconformidad desde la mirada de una joven activista.

Este anuncio llegó en plena cuenta regresiva para el show que Green Day ofrecerá en Argentina, el próximo miércoles 3 de septiembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Huracán), como parte de The Saviors Tour. La gira celebra el lanzamiento de su 14° álbum de estudio, Saviors, y repasa además los aniversarios de dos discos clave: Dookie (30 años) y American Idiot (20 años). Además, la banda punk californiana tendrá como invitados especiales a los Bad Nerves, una banda de powerpop-rock and roll de 5 integrantes, provenientes de Essex, Reino Unido, que se caracterizan por sus canciones pop distorsionadas a una velocidad feroz y con melodías pegadizas.

Desde sus inicios en California a fines de los 80, Green Day transformó la escena punk hardcore de la Costa Oeste. El trío inicial, compuesto por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo) y Tré Cool (batería), es una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo y 10 mil millones de streams de video acumulados.

Entradas y precios para ver a Green Day en Argentina

Las entradas estarán disponibles a través de LivePass:

Precios: