Picada, cerveza y rock: llega el evento gratuito más esperado a menos de 2 horas de Buenos Aires, ideal para una escapada.

La Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal se celebra en el pueblo de Abbott, provincia de Buenos Aires, del viernes 14 al domingo 16 de febrero. Es un plan perfecto si estabas pensando en hacer una escapada de fin de semana sin alejarte tanto de la ciudad.

Este evento combina gastronomía, música y aire libre en un entorno rural soñado y hasta la madrugada. El predio del ferrocarril será el punto de encuentro para todos los que quieran disfrutar de unos ricos quesos, salames, empanadas y delicias regionales, acompañadas de una amplia variedad de cervezas artesanales.

Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal: los detalles del evento

Durante los tres días habrá food trucks, puestos de productores locales, artesanos y emprendedores que ofrecen productos de la región. Sin embargo, el evento no solamente gira en torno a la comida.

También habrá música en vivo y un escenario principal con bandas tributo a grandes referentes del rock nacional como Divididos, Pappo, Callejeros y La Renga, además de grupos locales y DJs durante cada jornada.

Además, es ideal para desconectar y disfrutar del paisaje único de Abbott, un pueblo de tradición ferroviaria, con calles tranquilas y casonas antiguas para mirar y sacar fotos que te invitan a relajarte y disfrutar de un paseo diferente.

Cómo llegar a Abbott desde la Ciudad de Buenos Aires

Abbott está ubicado en el partido de Monte, a poco más de una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires. El viaje en auto es de aproximadamente 1 hora y media. Se debe tomar la Autopista Riccheri, seguir por la Ruta Nacional 205 hacia Cañuelas y luego continuar por la Ruta Provincial 41 hasta llegar a Abbott.

Para ir en transporte público, se puede combinar colectivo con tren, tomando 88 desde Plaza Once o Liniers hasta Cañuelas. Desde allí, tomar el tren del ramal Cañuelas – Monte del Ferrocarril Roca y bajar en la estación Abbott.

La segunda opción es micro y remis/auto privado. Se debe tomar un micro de Pullman General Belgrano desde Retiro o Liniers hasta San Miguel del Monte. Desde Monte, tomar un remis hasta Abbott (unos 20 km).

Lugar, fecha y hora de la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal