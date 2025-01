"Un señor con un arma": el dramático momento que vivió Marley con su hija en Estados Unidos

Marley y su hija vivieron un mal momento en Estados Unidos.

Marley fue noticia en las últimas semanas debido al nacimiento de su segunda hija, Milenka, en Estados Unidos. En ese contexto, el conductor de televisión contó a través de sus redes sociales el aterrador momento que vivió con la pequeña por una persona que pasa por la puerta de su casa regularmente y reveló que decidió mudarse por eso.

La figura de Telefe fue padre una vez más gracias a la técnica de subrogación de vientre, al igual que lo hizo con su hijo Mirko, en 2017. Marley realizó el trámite en el país anglosajón y por ese motivo aún se encuentra allí, ya que debe esperar el tiempo indicado para viajar con su hija a Argentina y asentarse en su país.

"Esperando aún los papeles de Milenka, domingo de mudanza y un personaje muy raro en la calle. No sabía si llamar a la policía. ¿Ustedes que hubieran hecho?", comenzó su relato Marley, ante sus millones de seguidores. Y siguió: "Todavía no llegaron los papeles y mañana es feriado así que estamos en problemas y esperando. Nos estamos mudando porque yo tenía la casa esta alquilada pensando que los papeles iban a llegar antes, entonces nos vamos al centro. Además, porque me pasó una cosa muy rara, yo amo este país, me encanta estar en Estados Unidos, pero tiene un tema con las armas medio particular".

Marley contó que un hombre pasa todos los días por su casa sin remera y con un arma: "No sabemos si es de juguete o de verdad. Te da un poco de fobia verlo caminar vestido de militar con un arma, acá en la puerta de la casa. Me asustó un poquito, por eso nos vamos al centro a un departamento más protegido".

Marley y su hija.

El drama de Marley a principios de enero con su hija Milenka

Marley sorprendió al contar el calvario que atravesó cuando abandonó el hotel donde se estaba quedando para ir a la casa que alquiló hasta que su bebé pueda viajar. "Mudanza del hotel a una casa alquilada, hasta lograr los papeles para viajar. Nadie me ayudaba y tenía mamaderas, pañales, la ropa de ella y mi ropa y a Milenka ¡que justo se despierta!", relató Marley en el video que compartió para sus redes sociales. Luego, trató de ponerle alegría a la situación: "Igual con humor todo se puede superar".

Finalmente, una vez que estuvo más tranquilo, cerró la historia: "Haciendo el check out para el departamento, que finalmente se liberó. Lo tenían todo alquilado y otra vez tengo que hacer todo yo. Eso que hay un hombre en la recepción pero me dijo que no tienen servicio de ayuda".

La palabra de Marley sobre el enfrentamiento de Susana Giménez y Moria Casán

"Yo la amo a Moria y a Susana, pero hay una cosa... creo que tiene que ver con el hecho de que Moria ha hecho un montón de cosas, un montón de livings con Susana y quizás... es como siempre, si voy a Bondi y le pido a Ángel que venga, espero que Ángel venga", sostuvo Marley acerca de ciertos códigos que no comparte con la conductora de Telefe.