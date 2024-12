Marley abrió su corazón y contó por qué su bebé sigue "en el hospital": "Fue".

Marley atraviesa un gran momento personal, ya que nació su segunda hija Milenka y viajó a Estados Unidos para conocerla. En medio de la emoción que le supone este momento, el conductor comparte varios detalles a través de sus redes sociales. Y aunque todo parecía ser color de rosa, en la última historia contó por qué todavía sigue en el hospital.

La niña nació el pasado 28 de diciembre y, a partir de ese momento el conductor de Telefe se dedicó a contar cómo lleva la crianza de la recién nacida a siete años de haberse convertido en papá por primera vez con la llegada de Mirko. Así, tras pasar las primeras 24 horas juntos, Marley grabó una historia para contar algunos detalles: "Fue una noche genial. Es muy tranquila. Cada tres horas la mamadera, ya hizo la primera popó, estamos todos bien".

En este marco, continuó: "Tengo todas las cosas de Milenka. La huella de los piecitos, el peso también. Fue una experiencia maravillosa. Me dieron hasta el centímetro con el que la medían. Te llevas todo". Sin embargo, relató que aún no habían logrado que le den el alta del hospital.

Así, detalló para evitar preocupaciones: "Aún en el hospital con chequeos de rutina de esta bebé que nació en la semana 38. Supongo que en un rato nos darán el alta". Como la niña nació dos semanas antes de lo previsto, los médicos querían cerciorarse de que todo estuviera en orden antes de dejarla que se vaya a su casa.

Marley confesó lo que pasó con de Santiago del Moro: "Hace años"

Marley rompió el silencio y reveló la verdad de lo que pasó con Santiago del Moro en medio de las especulaciones. El famoso conductor se cansó de los rumores y decidió enfrentar los dichos de un mal vínculo con su colega revelando el trasfondo de su "distanciamiento".

En Socios del Esepctáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, hablaron sobre el supuesto enfrentamiento entre ambas figuras de Telefe antes de mostrar una nota que el propio Marley dio con el programa. "Hace años que venimos hablando de la guerra entre Santiago del Moro y Marley", empezó por introducir Pallares. Luego, sumó para introducir la nota: "Ambos la han negado. Pero, desde que del Moro llegó a Telefe, siempre hubo una ríspidez porque el conductor más importante siempre había sido Marley".

Entonces, la nota empezó con Marley hablando del poco éxito de Survivor, expedición Robinson por el cambio de horario que hubo: "Me pareció injusto. Si lo hubieran mantenido en el horario original se hubiera obtenido otro resultado. Pero, la realidad, es que esa locura del rating afecta al programa". En este marco, empezaron a consultarle por el estrellato de Del Moro, quien antes de empezar a trabajar en el canal aseguró que "quería ser el Marley de Telefe".

Sobre este tema en particular, Marley aclaró: "Él, cuando entró al canal me llamó y me dijo: 'Quería avisarte'. Le dije: 'Todo bien, perfecto'. Esa fue toda nuestra conversación. Después, un día me invitan a ¿Quién quiere ser millonario? (NdR: programa que conducía Del Moro). Yo fui y remé un programa de una hora y media. Fue una hora y media en el que el único participante era yo". Incluso, sumó: "Cuando termina el programa, él mira a la cámara solo y se va. Y yo dije: 'No me saludó, qué raro'. Yo pensé que tal vez se había ofendido por algo que había dicho durante esa nota".