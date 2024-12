Quién lo engañó: Benjamín Vicuña confesó que le fueron infiel.

Benjamín Vicuña habló sin rodeos sobre las infidelidades que marcaron su vida y sorprendió con sus confesiones. En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, el actor chileno de 46 años admitió haber sido infiel y también haber perdonado engaños en sus relaciones pasadas. “Fui infiel y también perdoné infidelidades; pasé ambas, como la mayoría, creo, y en las dos se la pasa mal", expresó.

El reconocido actor, ex pareja de Pampita y La China Suárez, con quienes tiene hijos, reflexionó sobre el dolor que generan las infidelidades desde ambas perspectivas. "Son dolores diferentes. Uno tiene mucho que ver con el ego, la desesperación y la pérdida. El otro, con una crisis humana y la culpa, que también duele. Ninguno es un lugar lindo", explicó.

Actualmente, Vicuña se encuentra en pareja con Anita Espansandin, economista de 40 años, con quien asegura estar profundamente enamorado. Consultado sobre su relación, afirmó que es fiel y adelantó que tienen planeadas unas vacaciones juntos en el año que comienza.

Al ser interrogado sobre cómo lo conquistó su pareja, el actor respondió con ternura: "Fue algo mutuo. Ella aporta calma, madurez y una forma de ver la vida que me encanta. Me enamoré de su visión, de su manera de entender las cosas".

Sin esquivar temas más controversiales, Vicuña también se refirió a la posibilidad de abrir su relación con Anita. Con una sonrisa cómplice, respondió: "Vení que charlamos un ratito". Luego profundizó: "Creo que nuestras personalidades cambian con el tiempo. No soy el mismo de hace un mes, un año o diez. A veces me cuesta entender las decisiones que tomé hace 10, 15 o 20 años. Estamos en constante evolución. Hoy lo veo difícil, pero no sé si mañana pensaría diferente".

Vicuña está en pareja con Anita Espansandin

"Me discriminaron": tensión por la historia de Vicuña con Nicolás Repetto al borde de las piñas

Benjamín Vicuña es uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina por la cantidad de series y películas en las que trabajó a lo largo de su trayectoria. El artista de 45 años viene de revelar una tensa historia dentro del mundo del espectáculo que involucra a Nicolás Reppeto y pocos conocían, por lo que su testimonio causó todo tipo de reacciones.

El actor chileno estuvo de invitado en La Noche Perfecta, el late night show conducido por Sebastián Wainraich en El Trece. Entre otros temas vinculados a su carrera profesional y su vida personal, salió a la luz la tensa historia que tiene con Nicolás Repetto, el famoso conductor que se alejó de los medios desde hace unos años.

"Era el club del amiguismo, el remate de la anécdota termina demostrando que a mí me discriminaron", comenzó. "Tuvimos un pequeño encontrón, de repente me viene por detrás y yo, sin querer queriendo, reacciono con un codito. Y el señor reacciona directamente con un cabezazo", reveló Vicuña sobre lo que pasó con Reppeto en un partido de fútbol disputado en Uruguay.

"Después nos reímos, nos hemos encontrado muchas veces en diferentes lugares, nos reímos de la situación", agregó. La anécdota no terminó ahí, ya que el actor expuso que luego del enfrentamiento con el exconductor de Sábado Bus, el árbitro tomó una decisión inesperada. "Lo eligieron a él y me mandaron afuera a mí y quedé como El Chavo del 8 mirando el partido así. Lloré un ratito, agarré mis zapatitos y me fui caminando", concluyó Vicuña.