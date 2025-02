Ángel de Brito blanqueó su secreto a voces con Andrea Taboada: "Desde hace mucho tiempo".

Ángel de Brito decidió ponerle punto final a los rumores y habló de su relación con Andrea Taboada luego de que la panelista fuera desvinculada del panel de angelitas de LAM (América TV). La verdad del periodista y la actualidad laboral de Taboada, quien ha ido circulando por varios magazines del Grupo América.

Como parte de su segmento Ángel Responde en Bondi Live, De Brito respondió una serie de preguntas e inquietudes de sus oyentes y se animó a esclarecer los rumores de distanciamiento con Andrea Taboada, luego de que se la desvinculó del panel de LAM. "A ver, porque me lo preguntan todo el tiempo y desde hace mucho. Nosotros dejamos de ser compañeros de trabajo, también dejamos de ser amigos, esa es la verdad, y desde allí empezamos a tener otra relación", contó De Brito.

Luego de revelar que dejó de ser amigo de Andrea Taboada, Ángel deslizó que su vínculo con la periodista terminó aún más tirante: "Las cosas pueden fluir también desde otro lado, desde otra posición. No es lo mismo, claro, pero desde entonces hemos ido a comer, nos hemos visto, y hemos charlado. Ahora desde otro lugar. Por ejemplo yo la invité a mi cumpleaños, la invité a los 10 años de LAM, la invité a una fiesta que hicimos por los mil programas. Quizás ella no pudo venir por sus cosas, pero invitada estuvo".

Ángel de Brito y Andrea Taboada.

En la actualidad, Andrea Taboada es una de las panelistas de la nueva temporada de Intrusos junto a Marcela Tauro, Karina Iavícoli y Paula Varela. La nueva edición del programa emblema de América TV está conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, luego de que el canal despidiera a Florencia de la V por motivos de ideología partidaria de la conductora.

Feroz acusación de Ángel de Brito a una ex angelita de LAM: "Me llega"

Ángel de Brito volvió a arremeter contra una de sus panelistas históricas, quien no está en su programa desde hace un tiempo. El periodista fue tajante con su colega en el chat privado que mantiene con sus seguidores de Instagram y pronunció una dura acusación hacia ella.

El conductor de América TV se refirió a Andrea Taboada como "la bloqueada" y de esa manera no la nombró pero todos entendieron que hablaba de ella. De ese modo, tuvo impunidad para acusar a su colega de supuestas actitudes comprometedoras. "Buen día, me llega info de la bloqueada. A) Como directora del portal es bastante ineficiente por lo que nombraron co-directora a otra persona", comenzó su descargo el periodista.

"B) Algunos dicen q se convirtió en una redacción tóxica: cambian el horario arbitrariamente e incluso hay una persona que pidió licencia por maltrato. C) Cuando las personas son despedidas, la víctima ni siquiera les pregunta como están o se comunica para hablar con ellas. ¿Sabes que hace? Las bloquea", continuó De Brito. A pesar de no haber mencionado de manera directa a Taboada en ningún momento, hace pocos días Andrea contó que su examigo la bloqueó y por eso fue muy clara la referencia "la bloqueada".

"Me bloqueó. Yo no comprender. Hace varios días? Besos", escribió Taboada en uno de sus tweets, donde compartió una captura de pantalla que demostraba que el conductor la había bloqueado. Por su parte, De Brito redobló la apuesta y le respondió con una chicana: "Estaría chupado y me equivoqué. Debe ser el tinto, besos".