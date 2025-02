Jonatan Viale hizo un descargo tras su papelón con Milei y dijo lo que todos piensan: "Todo el mundo se da cuenta cuando miento".

Jonatan Viale rompió el silencio tras el papelón que protagonizó en su última entrevista al presidente Javier Milei en su programa ¿La ves?, en TN: cargó contra el asesor Santiago Caputo, asumió su error, se defendió e insistió en su credibilidad como periodista. "Todo el mundo se da cuenta cuando miento", indicó en uno de los fragmentos del descargo.

En los primeros minutos de ¿La ves? Jonatan Viale, en lo que pareció un segmento grabado ya que luego no siguió al frente del programa, se dirigió a su audiencia y sentenció: "Estoy muy bien. No tengo idea de cómo estoy acá pero créanme que era más fácil quedarme en la cama tranquilo, tapado, pero me vino a buscar un gran amigo y me dijo algo que me hizo pensar un poco: 'No te dejes quebrar, no les des el gusto. Levantate por Romeo, por Rafi, por Mica, levantate por Mauro'. Y ahí me di cuenta que tenía razón y acá estoy".

Acto seguido, se defendió: "Ni en pedo los voy a defraudar. No me voy a dejar quebrar por un grupo de mala gente, de resentidos, de envidiosos, de mala leche, que quieren destruir la credibilidad de alguien que intenta hacer las cosas bien o lo mejor posible siempre, equivocándose mucho". "Para los que tengan alguna duda sobre mí esta bien pero yo les puedo asegurar que nunca jamás, en la perra vida, agarré un mango no de este, de ningún Gobierno. No necesito, no quiero, no me interesa, tuve mil oportunidades, las rechacé todas", agregó.

Jonatan Viale cargó contra Santiago Caputo: "Me faltó firmeza para mandarlo a la mierda"

Sobre la entrevista arreglada al presidente Javier Milei, Jonatan Viale indicó: "Íbamos una hora de entrevista, donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso Libra. Le pregunté todo (...) En la última pregunta se mete Santiago Caputo (...) porque Milei, en un momento al final, dice que iba a consultar al ministro de Justicia cuando le pregunto '¿cómo va a seguir esto?', y ahí Caputo se da cuenta que Milei está cometiendo un error delicado que es que no tiene él que preguntarle al ministro de Justicia como seguir porque no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema de él ante la Justicia, entonces Caputo comete una grosería. Se metió de la nada, cortó la nota, le dijo algo al oído de Milei que no sé que es y yo dije 'ah, es por el quilombo judicial. Usé esa palabra: quilombo judicial'. ¿Me equivoqué? Yo creo que sí". Luego, cargó contra el asesor y disparó: "Me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo".

En otro momento de la entrevista, Jonatan Viale reveló que está de acuerdo con Milei "a veces" y enumeró: "Me gusta cuando habla de economía, me gusta cuando baja la inflación, me gusta cuando corta los curros, cuando se enoja con la casta y se pone todo colorado. Me siento identificado".