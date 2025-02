Pepe Cibrián destrozó a Javier Milei: "Irresponsabilidad absoluta"

Pepe Cibrián durisimo contra Javier Milei

Este sábado se realizó en todo el país la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista luego de las declaraciones de Javier Milei en el foro de Davos pero siguen las expresiones en contra del mandatario por sus ataques a distintos colectivos. En ese sentido el reconocido el director y actor de teatro Pepe Cibrián criticó al Jefe de Estado.

"Me emocioné mucho con la marcha. No fue solo para repudiar los dichos de Javier Milei; fue para pedir por los medicamentos de los jubilados, la defensa de las minorías, etc.", expresó en relación a la multitudinaria convocatoria de este fin de semana.

En esa línea, puso el foco en el rol de Javier Milei como jefe de Estado a la hora de expresar sus ideas: "Milei puede tener una opinión y expresarla, el problema es que lo hace mal. Además de eso, tiene el rol y autoridad de ser el presidente de la Nación".

"No me siento representado por Javier Milei. Son una barbaridad sus expresiones contra los homosexuales y las personas que no piensan como él", agregó el director teatral.

Otro de los temas que tocó Pepe Cibrián fue los dichos del presidente quién vinculó la homosexualidad con la pedofilia: "Decir en Davos que porque dos asesinos homosexuales cometieron un crimen, entonces los homosexuales son pedófilos… ¡Es una barbaridad! ¿Qué es esto? Entonces, ¿yo también soy un pervertido por ser homosexual?".

"El 85% de los abusos ocurren en el ámbito familiar y el 97% son cometidos por heterosexuales. Hasta el mismo Papa pidió disculpas por los casos de pedofilia en la Iglesia. ¿Y Milei dice esto tan tranquilo en un foro internacional? Es una irresponsabilidad absoluta", sumó indignado por las ideas expresadas por Javier Milei.

Pepe Cibrián advirtió sobre los peligros de los dichos de Javier Milei

Para seguir con el tema, advirtió sobre las amenazas de derogar algunas leyes retrocediendo sobre importantes derechos obtenidos para distintas minorías como la identidad de género y el matrimonio igualitario.

"Ahora, también tenemos que entender que no es tan fácil derogar estas leyes como dice Milei. El matrimonio igualitario, la identidad de género, el feminismo… son derechos que están protegidos por tratados internacionales y la Constitución. No es que un presidente diga 'esto lo derogo' y ya está", enfatizó el actor nacido en La Habana, Cuba.

Por último, recalcó: "No es algo que dependa solo de él. Tiene que pasar por el Congreso, debatirse, votarse… no es algo automático. Pero parece que vende la idea de que puede hacer lo que quiera".