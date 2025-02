Milei redobló la apuesta y volvió a atacar a la comunidad LGTBIQ+: “Defender la pedofilia”

El presidente Javier Milei redobló la apuesta contra el colectivo LGTBIQ+ que se movilizó este sábado a Plaza de Mayo con críticas al mandatario tras el reciente discurso del mandatario en el Foro Económico de Davos. Milei volvió a agredir al colectivo y apuntó contra la oposición.

Durante este domingo y parte del sábado, Milei se encargó de compartir mensajes agresivos en sus redes sociales contra los manifestantes. “SALIERON LOS KUKAS DEL CLOSET. Pero no para decir que estuvieron en la marcha ayer para defender la pedofilia sino para mentir con esta imagen que ven acá abajo, que es de la marcha del 2022. Lo cual muestra que como mucho, pudieron meter 50mil personas. Cada vez son menos. El aplastamiento en las urnas será inminente”, reposteo.

Otro de los posteos que compartió Milei calificó a la marcha como “un fracaso”: “La marcha fue un fracaso, esperaban millones de personas en la calle y eso NO ocurrió, pidieron que no fueran desnudos y paso todo lo contrario (y con niños), tienen que usar imágenes de otras marchas para decir que fue un éxito, pero además, quedó demostrado que fue una marcha de la Cámpora, el movimiento evita, la MTS, y los piqueteros, nuevamente vimos como manipularon y se adueñaron de consignas nobles para tratar de tumbar a Milei, más no de defender las libertades individuales que NO están en riesgo con este gobierno”.

El sábado, con el respaldo de organizaciones sociales, sindicales y políticas, las organizaciones vinculadas a cuestiones de género y la diversidad protagonizaron la masiva movilización contra Milei, quien había tildado de "pedófilos" a los integrantes de las minorías sexuales. "Contra el fascismo usamos el abanico", fue uno de los lemas de la protesta que tuvo réplicas en Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Mendoza, entre otras provincias. Mientras que se estima que congregó a 20 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, según indicaron desde el Gobierno porteño.

La movilización contó con una amplia presencia de dirigentes políticos del arco opositor, entre ellos, se sumó a la convocatoria el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien había anticipado durante la semana su respaldo a la Marcha Federal del colectivo LGTBIQ+.

Adorni cruzó a Cristina Kirchner: "Hablan del derecho a la felicidad aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cruzó hoy a la dos veces mandataria Cristina Kirchner, al remarcar que "hablan del `derecho a la felicidad` aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación". Adorni le respondió así a la ex mandataria nacional, luego de que esta criticara al presidente Javier Milei tras la masiva Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista en repudio a sus dichos contra la comunidad LGBT en el Foro de Davos.

"Hablan del `derecho a la prosperidad` aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina", sentenció el funcionario a través de su cuenta de X. En la misma línea, completó: "Hablan del `derecho a la felicidad` aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan. Fin".

La inmediata respuesta de Adorni surge del extenso mensaje que publicó la ex vicepresidenta en su cuenta de X, en el que destacó que las dos marchas más multitudinarias en rechazo a las políticas del gobierno libertario -la del sistema universitario y la del Orgullo Antifascista- no fueron ideológicas, sino que reflejaron aspiraciones y emociones profundas de la sociedad argentina.

En otro pasaje de su crítica, Cristina Kirchner remarcó que la movilización en defensa de las universidades públicas, realizada en abril, tuvo un carácter transversal porque el acceso a la educación superior es un sueño de movilidad social ascendente, y aclaró que, en el caso de la reciente manifestación del colectivo LGBTIQ+, si bien la convocatoria se centró en las agresiones del jefe de Estado hacia la diversidad, terminó movilizando a sectores más amplios de la sociedad.

"La deshumanización expresada por Milei, al desconocer que los sentimientos no tienen género, galvanizó en el deseo y el derecho a la felicidad: de elegir con libertad la pareja con quien compartir la vida y, si lo desean, formar su familia", señaló. Y concluyó: "El derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde".