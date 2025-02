Toto Kirzner destapó la verdad: por qué no usa el apellido de Adrián Suar.

En los últimos años, Toto Kirzner pudo desplegar su carrera como actor y humorista por fuera de su vínculo con Adrián Suar. Sin embargo, una de las mayores dudas que surgió a partir del crecimiento de su carrera profesional es por qué no utiliza el apellido de su papá. En este marco, el joven decidió terminar con el misterio y contó la verdad.

Resulta que Suar no es el verdadero apellido de Adrián, sino que lo adoptó como un nombre artístico luego de una divertida situación con su papá. El verdadero nombre del actor y productor es Adrián Kirzner Schwartz, pero adoptó “Suar” como identidad artística luego de que su padre, un inmigrante origen estadounidense, fuera nombrado de esa forma en una radio. A partir de este error de pronunciación, construyó su personaje artístico que continúa vigente hasta el día de hoy.

Así, Toto decide usar su verdadero apellido, y en una reciente entrevista explicó el por qué. "Eso es algo de él y fue una decisión personal que mi viejo quiso tomar con su carrera artística", empezó por decir el joven sobre la decisión de su papá. Luego, contó: "Me gusta usar mi nombre. Toto Kirzner me copa y me da cringe que me traten de Suar. Es algo auditivo. Hasta suena feo. Ojo, me parece que Adrián Suar queda increíble".

En esta misma entrevista, Toto Kirzner reveló cómo vive esa "presión de ser el hijo de" y, sincerándose, confesó que no le pesa en absoluto. "Es como que todos los días me levante y reniegue con que el cielo es azul. Va a haber gente que piense ciertas cosas y otros no", sentenció al respecto.

Adrián Suar dijo lo que muchos piensan de Toto Kirzner, su hijo: "Es así"

Adrián Suar habló sobre el escándalo que envuelve a su hijo, Toto Kirzner y dijo lo que muchos piensan de él. El famoso productor y actor fue interceptado por el móvil de LAM y allí habló sobre el video que se viralizó de su hijo y toda la polémica que se generó alrededor.

Hace unos días atrás, Kirzner se puso en la piel del niño Jesús en una parodia de pesebre viviente durante su programa en Olga en vivo. Esta situación se volvió viral en redes, hasta que el conductor Tomás Dente reaccionó insultándolos indignado por su burla a la religión. Posteriormente, el joven actor también había tenido un escándalo con Pepe Cibrián y esta polémica volvió a colocarlo en el foco de las críticas. Ante esto, Suar habló del tema en un móvil con LAM (América TV).

"Son cosas que él va aprendiendo. Él pidió disculpas, vas aprendiendo qué cosas tenés que decir, qué cosas no. A veces cuando uno hace programas en vivo, lo hacés desde el humor. Porque yo lo entendí", empezó por decir. Luego, sumó: "Es un chico grande mi hijo, se defiende solo. Toto es Toto, ya no es más Totito".

En este marco, Suar remarcó: "Yo le dije ‘nunca se renuncia al humor, aunque pagues consecuencias. Al humor, un chiste, a veces mal puesto, aunque tengas que pedir perdón, a fondo". Paralelamente, el mismo Toto habló en un móvil con A la Tarde y se defendió: "Son riesgos que uno toma en espacios humorísticos, en este caso en el stream, donde uno experimenta. Fue un chiste reciclado, que se ha hecho incontables veces, sátiras, parodias. Te puede gustar o no, y es lógico todo lo que hemos recibido. Pero fue hecho en un contexto humorístico".