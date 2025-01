Mirtha Legrand acorraló a Adrián Suar con una frase que incendió a la televisión: "Por qué mierda"

El comentario de Mirtha Legrand que encendió la interna en El Trece.

Mirtha Legrand es sin dudas una de las personalidades históricas del mundo de la televisión y el espectáculo en Argentina, que a sus 97 años, sigue vigente en los medios y viene de cerrar el 2024 con su programa de los sábados por la noche. En un contexto marcado por las obras de teatro en la temporada de verano, la conductora visitó la ciudad de Mar del Plata y una de las declaraciones que brindó causó impactó en el ambiente por la frase que puso contra las cuerdas a Adrián Suar y todo El Trece.

Como es común, la ciudad de Mar del Plata se encuentra atravesada por distintas funciones teatrales en el marco de la temporada de verano y hay varias obras en cartelera, tal como sucede en otros distritos como por ejemplo, Villa Carlos Paz en Córdoba. En esta oportunidad, "La Chiqui" estuvo en La Feliz y fue ovacionada por el público de un teatro en plena función. Cuando tomó el micrófono, se mostró agradecida y contenta, pero no pudo contener la bronca por una situación ocurrida con el canal del sol.

"Durante muchos años hice los almuerzos de Mirtha Legrand desde acá con muchísimo éxito, muchísimo éxito..."; introdujo la conductora que está por cumplir 98 años y recordó los programas especiales desde la Costa Atlántica. "No sé por qué mierda no se hace", se quejó tras la decisión del canal de no realizar esta propuesta.

Este comentario generó risas en el teatro y despertó muchas reacciones en el ambiente de la televisión ya que, si bien fue con un tono descontracturado, no dejó de ser un reclamo a la gente de El Trece, en particular a la gerencia de programación conformada por Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández. Por el momento, se desconoce cuándo retoma la conducción de La Noche de Mirtha Legrand que supo tener buen piso de rating en 2024.

Mirtha Legrand sorprendió y visitó un espacio desmantelado por Milei: "Pudimos contarle"

Mirtha Legrand es sin dudas una de las personalidades más reconocidas del mundo de la televisión y el espectáculo argentino y en las últimas horas causó sorpresa por el lugar que visitó. Se trata del Faro de la Memoria en Mar del Plata, un espacio que fue utilizado como centro clandestino de detención en la dictadura militar de 1976 a 1983 y fue desmantelado por el presidente Javier Milei en este último tiempo.

La jornada del martes 21 de enero tuvo una noticia inesperada para todos tras la visita de Mirtha Legrand al Faro de la Memoria. La conductora de 97 años se encuentra en la ciudad costera para ver distintas obras de teatro en el marco de la temporada de verano y aprovechó para estar en este histórico lugar vinculado con la última dictadura militar.

"Hoy nos visitó sorpresivamente Mirtha Legrand. Mantuvimos con ella una charla breve y muy cordial dónde pudimos contarle la historia del predio, sobre el Espacio de Memoria y el Faro Punta Mogotes", expusieron en las redes sociales del lugar con una foto de la conductora junto a una trabajadora del espacio. El posteo se llenó de comentarios en alusión al breve tránsito de Mirtha por este histórico lugar.

"Me deja con la boca abierta, pero bienvenida"; "La verdad me sorprende, pero es una grata sorpresa"; "Siempre estamos a tiempo para un poco de humanidad y sobre todo memoria", fueron algunos de los comentarios expresados. Cabe resaltar que el Faro de la Memoria se encuentra atravesado por un duro ajuste del gobierno de Milei: no solo se desfinanció, sino que se ejecutaron despidos y una bajada política negacionista sobre la dictadura cívico-militar en Argentina.