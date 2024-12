Adrián Suar dijo lo que muchos piensan de Toto Kirzner, su hijo: "Es así".

Adrián Suar habló sobre el escándalo que envuelve a su hijo, Toto Kirzner y dijo lo que muchos piensan de él. El famoso productor y actor fue interceptado por el móvil de LAM y allí habló sobre el video que se viralizó de su hijo y toda la polémica que se generó alrededor.

Hace unos días atrás, Kirzner se puso en la piel del niño Jesús en una parodia de pesebre viviente durante su programa en Olga en vivo. Esta situación se volvió viral en redes, hasta que el conductor Tomás Dente reaccionó insultándolos indignado por su burla a la religión. Posteriormente, el joven actor también había tenido un escándalo con Pepe Cibrián y esta polémica volvió a colocarlo en el foco de las críticas. Ante esto, Suar habló del tema en un móvil con LAM (América TV).

"Son cosas que él va aprendiendo. Él pidió disculpas, vas aprendiendo qué cosas tenés que decir, qué cosas no. A veces cuando uno hace programas en vivo, lo hacés desde el humor. Porque yo lo entendí", empezó por decir. Luego, sumó: "Es un chico grande mi hijo, se defiende solo. Toto es Toto, ya no es más Totito".

En este marco, Suar remarcó: "Yo le dije ‘nunca se renuncia al humor, aunque pagues consecuencias. Al humor, un chiste, a veces mal puesto, aunque tengas que pedir perdón, a fondo". Paralelamente, el mismo Toto habló en un móvil con A la Tarde y se defendió: "Son riesgos que uno toma en espacios humorísticos, en este caso en el stream, donde uno experimenta. Fue un chiste reciclado, que se ha hecho incontables veces, sátiras, parodias. Te puede gustar o no, y es lógico todo lo que hemos recibido. Pero fue hecho en un contexto humorístico".

Natalia Oreiro decidió contar lo que vivió con Adrián Suar: "De los pelos"

Natalia Oreiro sorprendió al recordar un insólito momento que vivió junto a Adrián Suar y generó controversia. La famosa actriz rememoró la época en la que trabajaba con Suar y contó una anécdota que tuvo un desafortunado final: amenazas, bronca y hasta un ataque físico.

En una entrevista que brindó para el ciclo radial Vuelta y Media, conducido por Sebastián Wainraich, Julieta Pink y Pablo Fábregas, Oreiro reveló que se toma muy en serio su rol como actriz, al punto que llega a enojarse cuando las cosas no salen como esperaba. "Yo hace muchos años que trabajo y lo he hecho con varios actores. Me acuerdo de hacerlo con Adrián y un día lo agarré de los pelos", confesó la actriz uruguaya.

Esta situación se dio mientras grababan Solamente Vos, la telenovela que fue furor en El Trece, y se generó un tenso ambiente en el estudio de grabación. "O sea, mi personaje lloraba, abría la puerta y él tenía que decir un texto. La quinta vez que no le salía el texto, lo agarré y le dije: ‘O me lo decís, o me voy a mi casa’. Y él era el jefe, era el dueño del canal".

A esto, Wainraich replicó: "Sí, yo estaba ahí. Yo era el psicólogo en ese momento y, un día, vos no te acordás, pero nos dijiste: ‘Ustedes improvisen, hagan la boludeces que hacen, yo entro después y decimos la letra bien'". Sin poder disimular su actitud con lo que acababa de decir el conductor, Oreiro cerró el tema: "Bueno, así soy".