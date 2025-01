Sorpresa en la televisión por lo que pasó con Mirtha Legrand: "Estaba comiendo una tostada"

Mirtha Legrand contó el doloroso accidente que sufrió en Mar del Plata: "Se me rompió".

Hace ya un par de semanas que Mirtha Legrand se encuentra instalada en Mar del Plata disfrutando de la temporada de verano como todos los años. Y aunque la conductora tuvo varias apariciones públicas en diversos espectáculos, en los últimos días se alejó del ojo público y generó gran preocupación. Pero ahora reveló la verdad de lo que había pasado.

Interceptado por el móvil de Intrusos, ciclo emitido de América TV, Legrand contó qué le había sucedido. Luego de salir del recital que Abel Pintos dio en La Feliz, la conductora de El Trece habló con varios medios y contó el doloroso momento que le tocó vivir con respecto a su salud y que la mantuvo alejada del ojo público por varios días.

"Se me rompió un diente comiendo una tostada", empezó por decir Legrand en el móvil. Luego, aclaró: "No me operaron, no me pasó nada como dijeron por ahí. Estoy perfecta gracias a Dios". Así, la diva dejó en claro que se encuentra en óptimas condiciones y que los días que estuvo alejada fueron hasta que le pudieran hacer el arreglo.

Mirtha Legrand confirmó la drástica decisión que tomo El Trece con su programa: "Siento mucho dolor"

Mirtha Legrand tuvo un 2024 muy exitoso en donde su programa se consolidó como uno de los más vistos y que recolectó grandes momentos televisivos gracias a la actitud confortativa que eligió la conductora. Pero pese a que la última edición dio muchos frutos, la conductora comunicó la drástica decisión que tomaron desde El Trece.

En diálogo con el móvil de Intrusos, Legrand contó cuáles son sus planes para el 2025 y reveló que pese a que planeaba volver a trabajar en enero, desde el canal no tuvieron la intención de hacer el ciclo. Precisamente, hace muchos años que la conductora hacía temporada de verano con sus míticos almuerzos desde Mar del Plata, pero pese a su insistencia para regresar a La Feliz este año, no podrá ser posible.

"No hubo ningún avance. Me parece que no se va a hacer el programa en Mar del Plata. Es una cuestión económica del canal, no mía. Es más, yo dije que no cobraba mi sueldo", reveló Mirtha sobre los motivos por los que no se hará la emisión especial de su programa como solía hacerse hace varios años atrás en el Hotel Costa Galana. En este marco, se mostró muy afectada: "Siento mucho dolor".

Así las cosas, Legrand aseguró que si se hará el programa durante el año y que, hasta que su nieta Juana Viale regrese de vacaciones, se hará cargo de ambas emisiones: la del sábado y la del domingo. "Mañana voy a hablar con Suar, Codevilla y Nacho Viale. Ellos quieren que debute el 1 de febrero desde Buenos Aires", sentenció Mirtha en su entrevista.