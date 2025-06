¿Colgado o apoyado?: Cómo conviene instalar un televisor.

¿Por qué colgar un televisor en la pared?

La compra de un televisor puede presentar una serie de problemas que las personas no previeron antes de realizar la adquisición. Esto es producto de que hay una duda que plantea colgarlo en la pared o dejarlo colocado sobre algún mueble. Las dos opciones son recomendadas, pero hay una que tiene una leve ventaja en relación con la otra y por un aspecto más que especial.

Al visualizar el catálogo disponible en una casa de electrodomésticos es posible apreciar una gran cantidad de marcas, con diversas tecnologías pero más que nada en los tamaños. Este último elemento es un factor crucial al momento de tomar la decisión sobre qué equipo comprar y tener a disposición en el hogar. Algunos optan por uno pequeño, otros van por una medida mediana y también aquellos que prefieren una pantalla gigante para disfrutar de las películas como de los partidos en vivo.

¿Por qué colgar un televisor en la pared?

"Instaló ella sola el televisor y al encenderlo se llevó una sorpresa", expresaron Reacción Nacional, como figura su usuario en X (Ex Twitter). Lo particular de este video es que la joven nunca se percató que la insignia de la marca del dispositivo quedó mirando hacia el techo. Un error que le costará desarmar la instalación con gran cuidado para que la pantalla no sufra ningún daño que impida ver series.

En lo que respecta a la decisión de colgar o no a un televisor, hay un detalle que se desprende y es fundamental tener en consideración. Si va a quedar fijo en un lugar, se recomienda dejarlo sujeto a la pared para ganar espacio y poder colocar una mesa por debajo que se encuentre decorada. No hay riesgo de que se desprenda siempre y cuando la instalación del soporte se haya hecho sobre una superficie que pueda sujetar su peso.

Por otro lado, la opción de hacer uso de un mueble y los soportes de pie del televisor puede vincularse con aquellos que son pequeños o el impedimento de hacerle agujeros a la pared. Esto último es algo que apunta a aquellas personas que son inquilinas y que por contrato no tienen permitido llevar a cabo determinadas intervenciones. También si es un aparato que se va a maniobrar de manera constante es mejor dejarlo suelto.

¿Qué televisores dejan de ser compatibles con Netflix en julio?

Así como sucede con WhatsApp en los celulares, los televisores se vuelven obsoletos con el paso del tiempo y algunas de las aplicaciones que tienen instaladas dejarán de estar disponibles. En este caso, Netflix anunció que determinados dispositivos no van a ser más compatibles con su app, debido a una serie de cambios que agregaron y parches de seguridad que se vieron obligados a implementar.

La explicación que se entregar desde la compañía de streaming de películas y series es que aquellos televisores que tengan 10 años de antigüedad, que fueron lanzados al mercado en 2015, van a dejar de ser compatibles con la aplicación. "A partir del 23 de julio de 2025", expresa el comunicado. Una de las marcas que más sufrirá será Sony con los modelos BRAVIA de 32, 40 y 48 pulgadas.