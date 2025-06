Ian, un niño autista, denunció a Milei por discursos de odio en redes sociales

Ian Moche, niño autista de 12 años, denunció al presidente Javier Milei por los ataques que le propició en varias de sus redes sociales semanas atrás. La denuncia cayó en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo; sin embargo, el abogado Andrés Gil Domínguez lo recusó sin causa y ahora el magistrado Alejo Ramos Padilla podrá definir la recusación o, asimismo, dictar sentencia directamente.

En el escrito, el niño pidió que el Presidente "elimine la publicación realizada a través de su cuenta oficial verificada con tilde gris en la red social X el 1 de junio de 2025 a las 12:26 y que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales por violar dicha conducta de forma manifiesta el principio del interés superior del niño (art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño y art. 3 de la ley 26.061), el derecho a no ser objeto de ataques ilegales a la honra y reputación, como así también, a su efectiva protección legal (art. 16 de la Convención sobre los derechos del niño) y el derecho a no recibir agresiones ilícitas contra el honor y la reputación, como así también, a su efectiva protección legal como persona con discapacidad en el marco del respeto de su dignidad como tal (art. 22 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad)".

"Consecuentemente, la decisión jurisdiccional que haga lugar a la pretensión autosatisfactiva deberá ordenar al señor Javier Milei que elimine la publicación realizada a través de su cuenta oficial verificada con tilde gris en la red social X el 1 de junio de 2025 a las 12:26 y que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales", añadió.

En el escrito, el joven contó que en marzo de 2024, se reunió, junto a su madre, con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. "En dicha reunión, el funcionario le manifestó a mi madre y a mí que si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado", siguió Ian, quien subrayó: "A partir de noviembre de 2024, en varias entrevistas manifesté junto a mi madre lo sucedido en la mencionada reunión. El 28 de mayo de 2025, en el marco del debate por el proyecto de ley de emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados (que finalmente terminó siendo aprobada), concurrí a un programa del streaming Gelatina conducido por Matías Colombati donde reiteré lo expresado oportunamente por el Señor Diego Spagnuolo. El 30 de mayo de 2025, el señor Diego Spagnuolo concurrió al canal de cable LN+ por la mañana, y en el programa del periodista Esteban Trebucq, manifestó que estaba mintiendo cuando afirmaba que había dicho en la reunión de marzo de 2024 que los hijos con discapacidad eran un problema de las familias pero no del Estado. El 30 de mayo de 2025, concurrí junto mi madre al canal de cable LN+ por la tarde al programa del periodista Paulino Rodríguez a efectos de ejercer mi derecho a réplica y ratificar mi versión de los hechos.

Luego, identificó a un troll oficialista, quien se presenta en las redes como "Hombre Gris". "El 1 de junio de 2025, a las 10:28 horas, el usuario Hombre Gris realizó una publicación de fotos donde aparezco en el programa del periodista Paulino Rodríguez, en una reunión con Cristina Fernández de Kirchner y en una reunión son Sergio Massa acompañada del siguiente texto: 'Pautino llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche viene de una familia ultra kirchnerista y ya lo habían utilizado con Massa Cristina Kirchner'.

Javier Milei citó ese tuit del troll y escribió: "Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del Gobierno. Siempre de lado de los kukas... no falla".

Quién es Ian Moche

En la denuncia, además, contó: "Tengo 12 años. A los 2 años, mediante una consulta médica, fui diagnosticado con autismo. En dicha oportunidad, se dejó constancia de que presentaba ciertas características sensoriales, dificultades en la comunicación, movimientos atípicos, entre otras particularidades. Desde el momento del diagnóstico, me enfrenté a numerosos desafíos diarios que, gracias al acompañamiento permanente de mi familia, pude ir superando progresivamente. Uno de los principales retos fue el desarrollo de habilidades sociales, ya que no me comunicaba verbalmente, sino a través de la lectura: leía pero no hablaba, condición conocida como hiperlexia. Recién a partir de los 6 años desarrollé un vocabulario fluido".

"En ese mismo período comencé, de forma recreativa, a grabar videos, puesto que desde pequeño deseaba ser YouTuber. Por dicho motivo, adopté como seudónimo el alias Ian Moche", continuó y agregó: "Desde el año 2022 realizo un activo trabajo de difusión y concientización social sobre el autismo. Además de este diagnóstico, también se me ha identificado con Condición de Altas Capacidades (CAC) y se evalúa un posible diagnóstico de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad). Es decir, en un mismo cerebro convergen tres condiciones que, además de provocarme episodios de ansiedad, se manifiestan en intereses intensos o hiperfocos, como la lectura y el activismo".