Marcela Tauro le dio la peor noticia a América TV: "Después de consultar con los médicos"

Alerta en América TV: Marcela Tauro confirmó la noticia que angustió a los televidentes.

No hay dudas de que Intrusos, el histórico programa de América TV, sigue siendo uno de los pilares de la televisión argentina. Ahora bajo la conducción de Marcela Tauro, el ciclo continúa ofreciendo primicias exclusivas y todas las novedades del mundo del espectáculo, generando conversaciones y sorpresas con cada emisión.

En esta ocasión, el programa reveló una noticia preocupante sobre Adriana Brodsky, quien encabeza la obra Los sospechosos del piso 10 en Mar del Plata. Según informaron, la actriz padece una faringitis aguda: “La Brodsky empezó a quedarse sin voz y a sentir dolores. Después de consultar con varios médicos, finalmente dieron con el diagnóstico. Por el momento, está en reposo y habrá que esperar para ver si le dan el alta en los próximos días”, detallaron durante el programa.

La inesperada situación llevó a la producción de la obra a tomar decisiones rápidas sobre su reemplazo. Fue el propio equipo de Intrusos quien aclaró cómo se reorganizó el elenco: Martina Vignolo, la novia de Matías Alé, asumirá el rol principal que deja Brodsky temporalmente. “Martina ya formaba parte de la obra, aunque con otro personaje. Ahora será reemplazada en su papel original por una bailarina, que resulta ser la pareja de Fabián Gianola”, informaron, dejando sorprendida a la conductora Marcela Tauro.

Marcela Tauro contó la verdad de lo que pasa con Pampita: "No es"

Desde que confirmó su separación de Roberto García Moritán hace poco más de un mes, Pampita se mantuvo en el foco de atención del mundo de la farándula. Desde los motivos de la separación, las capturas que subió con pruebas y las posteriores declaraciones de ambos, los medios estuvieron pendientes de cada detalle, pero nadie se esperaba la noticia que vino después: la modelo ya estaría en pareja nuevamente con el polista Martín Pepa. En medio de esta polémica, Marcela Tauro brindó más detalles sobre este tema.

Al aire en Intrusos, ciclo que conduce Flor de la V en América TV , la periodista de espectáculos opinó sobre las decisiones de Pampita en cuánto a hacer su relación pública y todo el escándalo que conllevó. "Yo a ella la veo muy delgada… Yo no sé si está tan bien. Yo creo que la procesión va por dentro", empezó por decir la comunicadora como un opinión personal.

En este marco, la conductora sumó: "Yo ya la vi delgada el año pasado. La vi muy flaca. En ese momento hablamos de todo, ella no para. La procesión va por dentro y cada uno lo digiere como puede". A esto se sumó el panelista Pampito de forma irónica: "Chicos, busquen las fotos de París y ahí van a ver lo destruida que está".

Entonces, Tauro continuó: "No es solamente plata. Empoderada de la boca para afuera. Bárbaro, tenés todas las marcas, todo lo que quieras, pero estás sola en el hotel". Entonces, Florencia de la V continuó categórica: "Yo no le creo lo de Martín Pepa. Si no estamos diciendo que es una mina fría que no le importa nada… Yo creo que ella estaba enamorada".