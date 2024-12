Araceli González defendió a Toto Kirzner tras su parodia del niño jesús: "Los tiempos cambian".

Una broma que salió mal terminó complicando tanto a Olga como a Luzu TV. Todo comenzó cuando en ambos canales decidieron hacer una parodia del pesebre viviente, lo que incluyó burlas hacia esta tradición religiosa tan arraigada. Como era previsible, la iniciativa generó malestar en un sector importante de su público.

El que quedó en el ojo de la tormenta fue Tomás Kirzner, conocido como Toto, hijo de Araceli González y Adrián Suar. Toto interpretó al niño Jesús en la representación y lanzó comentarios humorísticos que no cayeron bien en algunos sectores. Las críticas no tardaron en llegar, y muchos en redes sociales lo acusaron de estar en su puesto en Notas Perfectas (Olga) únicamente por ser "hijo de".

Ante esta situación, Araceli González no se quedó callada y publicó un largo descargo en sus redes sociales defendiendo a su hijo. "Y entonces hay un día en que uno debe explicar quién es y cómo siente. Muchas veces callamos ante tanta locura porque entrar en ese ruedo es de un desgaste descomunal. No nos lleva a ningún lado y nos quita el foco de la vida", comenzó escribiendo.

González dejó claro que no piensa pedir disculpas cuando no hubo actos malintencionados o injustos: "Yo sé que hay gente que se construye con odio y que no descansa de noche. Pero hay otros que tratan de construir en vez de destruir. No hay que pedir disculpas cuando no cometemos delitos, mentiras o injusticias".

Haciendo referencia directa a Toto, continuó: "Ser hijo de… ¡es una bendición porque amarlo es poco! Te leo, me leés. No te conozco y a otros sí. No te conozco y serás parte de lo desconocido, Sr. o Sra. que se sienta a levantar el dedo inquisidor. ¡Dios, qué poca piedad a la hora de pegar! He leído tremendos mensajes dolorosos y poco amorosos".

En otro pasaje del mensaje, la actriz lanzó críticas hacia el medio y a quienes, según ella, se aprovechan de las circunstancias para generar odio: "Ser visible por maldad no es algo que elijo. Los ciclos cambian, la gente muta. Y muchas veces en contra de su voluntad para hacer daño". Incluso dejó entrever que planea tomar acciones contra quienes alimenten estas prácticas: "Daño que pronto me dedicaré a denunciar. Te conozco, nos conocemos y pertenecemos a un medio muy pequeño que sabemos qué hizo cada uno".

Para cerrar su reflexión, González se dirigió nuevamente a sus detractores: "Los tiempos cambian, la comunicación cambia, y los derechos también. Dejemos de meternos en zonas que no son nuestras, generando odio compartido por personas que sólo se dedican a eso: dañar. Ayudemos, apaguemos el odio, cuidemos y protejamos a las personas".

El hijo de Suar encontró a su papá besando a otro hombre: "No solo eso"

Toto Kirzner visitó a Pachu Peña en su programa en Luzu TV y recordó una desconocida historia de su papá, el actor y gerente de programación de El Trece Adrián Suar, besando a otro hombre. "Un acto de locura total", sostuvo el joven actor.

Invitado a Pachu Stream Master (Luzu TV), Toto, que en la actualidad es parte del elenco de la obra teatral Votemos en el Metropolitan Sura, se animó a contar una anécdota que vivió en un recital de "El Puma" Rodríguez y reveló en qué situación vio a su papá con otro hombre. “Un momento muy emotivo en un lugar que pensé que no lo iba a tener: fue en el recital del Puma Rodríguez. Pensé que iba a bailar”, empezó el joven.

“Estaba con mi viejo y Bermúdez (Gustavo). Y en un acto de locura total mi viejo y Bermúdez transan, chapan”, deslizó, muy divertido ante la revelación. Pero la desopilante historia no queda ahí, ya que el actor agregó: "En un momento el Puma se agacha se le rompe el pantalón y no solo eso, se le rompe el calzoncillo”.