Anuncio oficial: Lali Espósito dio la noticia del año y hay sorpresa en la música

Lali Espósito y una de las noticias del año vinculada a su carrera artística.

Lali Espósito es, sin dudas, una de las artistas más reconocidas del país con una gran actualidad. La cantante viene de atravesar un gran 2024 y en 2025, ya anunció su presentación en el estadio de Vélez Sarsfield, para el 24 y 25 de mayo próximos. Más allá de esto, ahora dio una noticia inesperada respecto a su carrera y sorprendió tanto al ambiente de la música como la televisión, dos rubros donde se destacó -y sigue haciéndolo- a lo largo de los años.

Sin dudas que la carrera de Lali Espósito dio un giro desde la actuación hasta la música, rubro donde desempeña sus actividades actualmente. A pesar de su gran éxito en el género del pop, con recitales efusivos y canciones que vienen quedando en la memoria de sus fanáticos, se reveló una noticia inesperada.

Es que fue confirmada como nueva jurado de La Voz Argentina, el famoso reality show que fue conducido por Marley, pero ahora estará encabezado por Nicolás Occhiato en su edición 2025. A ella se le suma Soledad Pastorutti y queda saber por qué artistas estará conformado el resto del jurado.

"Con su carisma arrollador, su talento indiscutible y una extensa carrera que la posiciona como una de las artistas más queridas, influyentes y populares, Lali regresa a La Voz Argentina", anunció la cuenta oficial del programa que se emite por Telefe. "La alegría es total. Nos volvemos a encontrar gracias a la música", comentó Espósito a través de sus redes sociales.

La reacción de Lali frente al anuncio de su presencia en el jurado de La Voz Argentina.

Eduardo Feinmann rompió el silencio y blanqueó lo inesperado: "Con Lali"

La polémica por las declaraciones de Eial Moldavsky sobre su "intimidad" con Lali Espósito llegó a oídos del periodista Eduardo Feinmann, quien defendió a la actriz y cantante con inesperadas declaraciones. "Asco me dio", sentenció Feinmann en un claro espaldarazo a Lali.

Interceptado por un movilero de LAM (América TV) Eduardo Feinmann opinó sobre las declaraciones de Eial Moldavsky en el stream Olga y su posterior pedido de disculpas, y aseveró: “Lo que hicieron con Lali me pareció totalmente desubicado, asco me dio, es de poco caballero decir lo que dijo”.

“Reitero que me dio asco, me parece poco hombre y poco caballero. Son cosas que no se hacen, me parece un filósofo de cuarta. Obviamente es muy violento, esto de andar contando por los medios cómo fue tu relación, qué hiciste o no, se han perdido muchos valores claves en la sociedad. No creo que basten las disculpas", agregó el conductor, duro contra el hijo del comediante Roberto Moldavsky.

Como si fuera poco, Feinmann también cargó contra los compañeros de equipo de Moldavsky por no frenarlo al aire: "Y sobre Nati Jota parece que ahí se olvidó del feminismo, fingió demencia”.