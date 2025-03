Moldavsky rompió el silencio y contó la verdad sobre su hijo: "Es".

Roberto Moldavsky apareció en medio de la polémica por las declaraciones de su hijo Eial sobre su supuesta "relación" con la actriz y cantante Lali Espósito y fue tajante en su descargo. "No está feliz él ni ninguno de nosotros", remarcó el humorista y exparticipante de MasterChef Celebrity.

Moldavsky fue interceptado por un movilero de Intrusos (América TV) y cuando le preguntaron por los dichos de su hijo Eial que desataron una fuerte polémica en redes, fue determinante: “Cometió un error muy grave, lo reconoció, pidió perdón, más que eso no hay. No mató a nadie, no violó a nadie, no acosó a nadie. Hizo algo que está muy mal, pidió perdón, está muy arrepentido, muy triste y adolorido. Es el riesgo de estar horas y horas al aire”.

Aún así, Roberto Moldavsky defendió a su hijo y sostuvo: “Eial es un buen pibe, cometió un error, no sé qué le pasó. Dijo una boludez y pidió perdón, más no puede hacer. No está feliz él ni ninguno de nosotros. Se le sigue pegando como si le hubiera hecho algo físicamente a alguien. Pero esto es así, sabemos que hay un gran conjunto de odio esperando en la esquina siempre. Le tocó a Eial y se tiene que hacer cargo de la macana que se mandó”.

Por otro lado, sobre el video que circuló en el que Galia Moldavsky habla sobre la vida íntima de Lali Espósito, el humorista aclaró: “Es un video viejo que se mezcló. La estaba bancando a Lali, Galia la ama y Eial también. Nosotros la queremos mucho a Lali, la admiramos”.

El descargo de Eial Moldavsky y Nati Jota tras la polémica

Una vez desatado el escándalo por las polémicas declaraciones de Eial Moldavsky, el joven apareció en sus redes sociales con un descargo. “Vengo a ofrecer unas disculpas públicas. En primer lugar, quiero aclarar que en ningún momento me refería a Lali. La historia es completamente falsa, fue en el marco de una consigna en un programa de radio donde uno a veces dice muchas boludeces. Acá tienen a una persona diciendo boludeces, sin lugar a dudas. Es una historia que inventé, jamás traería mi intimidad así al aire y no contaría algo así”, expuso.

Asimismo, la conductora Nati Jota -quien estaba al aire en el programa y no frenó la situación- precisó: "No queríamos dejar de hacer un comentario sobre la situación que tuvimos al aire el viernes. Fue un momento bastante choto. Yo, en lo personal, no lo decodifiqué en el momento como para frenarlo, como hubiera querido y como correspondía. Ayer subí un tweet y Eial también pidió sus disculpas. Nos parecía importante abordarlo hoy en vivo. Verlo me hizo ruido. No haber intervenido en esa situación y haber participado de esa conversación me resultó desagradable. Como dijo Eial, la intimidad de una mujer, sea quien sea, no se habla en ese tono, no se hace de esa manera. No quería dejar de decirlo porque me interpela".