Eduardo Feinmann rompió el silencio y blanqueó lo inesperado: "Con Lali".

La polémica por las declaraciones de Eial Moldavsky sobre su "intimidad" con Lali Espósito llegó a oídos del periodista Eduardo Feinmann, quien defendió a la actriz y cantante con inesperadas declaraciones. "Asco me dio", sentenció Feinmann en un claro espaldarazo a Lali.

Interceptado por un movilero de LAM (América TV) Eduardo Feinmann opinó sobre las declaraciones de Eial Moldavsky en el stream Olga y su posterior pedido de disculpas, y aseveró: “Lo que hicieron con Lali me pareció totalmente desubicado, asco me dio, es de poco caballero decir lo que dijo”.

“Reitero que me dio asco, me parece poco hombre y poco caballero. Son cosas que no se hacen, me parece un filósofo de cuarta. Obviamente es muy violento, esto de andar contando por los medios cómo fue tu relación, qué hiciste o no, se han perdido muchos valores claves en la sociedad. No creo que basten las disculpas", agregó Eduardo Feinmann, duro contra el hijo del comediante Roberto Moldavsky.

Como si fuera poco, Eduardo Feinmann también cargó contra los compañeros de equipo de Moldavsky por no frenarlo al aire: "Y sobre Nati Jota parece que ahí se olvidó del feminismo, fingió demencia”. Por el momento, Lali no se manifestó al respecto de la polémica situación que acumula repercusiones.

Mario Pergolini atacó al hijo de Moldavsky y contó lo que nadie se imaginaba: "Me pidió"

Mario Pergolini rompió el silencio y tomó posición en la polémica por los dichos de Eial Moldavsky sobre la intimidad de Lali Espósito. El conductor de Vorterix atacó al hijo del humorista Roberto Moldavsky y se burló al aire de la situación en un descargo que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

La situación se originó en el programa de Pergolini en Vorterix, cuando el conductor y su equipo se hicieron eco de la polémica de Moldavsky con Lali. En tono de burla, y con el graph "Disculpas Day" -en una clara alusión a los festejos especiales que organizan en el stream Olga- Mario Pergolini atacó a Eial y bromeó, asegurando que Eial estaba hablando de mates: “Yo le puse la bombilla a un mate y el mate me pidió que lo acompañe de gira”.

La reacción de Mario Pergolini a las declaraciones de Eial Moldavsky no tardó en hacerse viral y las respuestas no tardaron en llegar. “Tuvimos una conversación a las 2 de la mañana de ella diciéndome: Venís conmigo, vos vení conmigo. Estás conmigo, yo me ocupo de todo. Y estás en Madrid, qué te puede pasar de malo 8 meses en Madrid”, había dicho Eial Moldavsky en el programa de stream Soñé que volaba, en referencia a Lali Espósito.

En medio de la polémica, las redes sacaron a relucir una entrevista a Pedro Rosemblat en el stream Olga, en la que Eial le consultó sobre su relación con Lali Espósito y el conductor le contestó: "Estoy de novio, muy enamorado”. Cuando Rosemblat se negó a revelar hace cuánto se estaban viendo, Eial arremetió: “¿Cómo es estar en pareja con alguien con tanta visibilidad? ¿Te afectó? ¿Lo pensaste? ¿Fue una charla?”. Contundente, el conductor retrucó: “Yo me enamoré y me puse de novio con una persona que tiene un trabajo con una gran repercusión. Cuando llegó al universo público, yo ya estaba hasta las manos".