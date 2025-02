Eduardo Feinmann derrapó al aire y anunció lo peor sobre el Papa Francisco: "Hay olor".

Eduardo Feinmann habló de uno de los temas que más preocupan a los argentinos y soltó declaraciones polémicas. El periodista de Radio Mitre se pronunció sobre la salud del Papa Francisco y lanzó un pronóstico funesto: "Están pensando en la muerte del Papa en el 2025".

Al aire de Radio Mitre, Eduardo Feinmann se refirió a la salud del Papa Francisco y deslizó ante sus oyentes: "El otro día hablamos con un vaticanista que estaba en España y hablábamos sobre su salud, y él decía 'está bien, es la bronquitis de siempre'. Ahora bien, amigos míos que lo han visto a usted en los últimos días, gente muy cercana a usted, me ha dicho que no lo ven nada bien. (...) Sus problemas de salud se estarían agravando un poquito. Ojalá no".

Como si fuera poco, Feinmann volvió a arremeter contra el Papa Francisco en declaraciones aún más polémicas: "Ya hay olor a pre cónclave. Eso significa que muchos están queriendo que usted se muera. En serio. Hay clima y olor a pre cónclave. Hay algunos que están pensando en la muerte del Papa en el 2025".

Francisco, de 88 años y Sumo Pontífice desde 2013, ha sufrido gripe, bronquitis y problemas de salud relacionados varias veces en los últimos dos años. El Santo Padre también ha sufrido dos caídas recientemente en su residencia vaticana, magullándose la mejilla en diciembre y lesionándose el brazo en enero.

Días atrás, Eduardo Feinmann habló con el vaticanista Juan Manuel Vidal sobre la salud del Papa y este reveló: “El Papa tiene una bronquitis fuerte de hace mucho tiempo pero sigue con su agenda (...) Trata de ajustar al máximo su agenda y trata de no extralimitarse demasiado, porque sabe, es consciente de que tiene 88 años y que una bronquitis a esa edad, si se convierte en aguda, puede ser grave ya que no dispone de una parte de su pulmón. (...) La bronquitis lleva aparejado eso, antibióticos, corticoides y todo lo demás, sobre todo cuando no puede guardar cama, cuando tiene que seguir estando activo. Tanto en Roma como en España, está haciendo mucho frío”.

El papa Francisco confirmó lo que todos esperaban en su libro

Fiel a su estilo, el papa Francisco I volvió a sorprender al mundo con sus declaraciones al referirse a una posible salida del Vaticano, algo muy poco habitual dentro de la Iglesia Católica aunque justamente su predecesor haya renunciado.

Además, el sumo pontífice pidió perdón por los errores que cometieron algunos sacerdotes y aceptó las denuncias de abusos y corrupción en la Iglesia católica. Cabe recordar que esta semana el argentino disolvió una institución por denuncias de abuso.

Luego de seis años de trabajo, se publicó la autobiografía del argentino titulada "Esperanza", y allí habló de sus pensamientos más íntimos en los cuales entre otras cosas revela que no se considera "digno" del rol que ocupa y que no "merece" la reputación que tiene.

También marcó que es "una posibilidad" la renuncia a su rol cómo papa aunque no es algo que considere en este momento. En esa línea apuntó al modelo de "sencillez y humildad" desde su rol.

Por otro lado el papa Francisco I habló sobre los "errores y malas acciones del pasado" para impulsar un cambio dentro de la Iglesia Católica y sostuvo que se siente "llamado a asumir la responsabilidad de todo el mal cometido por algunos sacerdotes".

Además Jorge Bergoglio confesó que su predecesor, Benedicto XVI, le entregó una gran caja blanca llena de documentos "relacionados con las situaciones más difíciles y dolorosas: casos de abusos, corrupción, negocios oscuros y fechorías".