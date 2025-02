Cómo está la salud de L-Gante tras el accidente que sufrió en Pinamar.

L-Gante reapareció tras el accidente automovilístico que sufrió y se supo cuál es su estado de salud actual. El reconocido cantante de música urbana había viajado junto a Wanda Nara y sus hijos rumbo a Pinamar, destino que eligieron para pasar unas vacaciones. Sin embargo, en las últimas horas se supo que volcó mientras manejaba sobre la arena por la orilla del mar en un cuatriciclo. Horas después, fue ingresado a una clínica de la zona.

La madre de Elián Valenzuela, Claudia Valenzuela, se comunicó con Teleshow y dio detalles sobre el accidente. La mujer contó que su hijo fue atendido rápidamente en un hospital de la zona y que se fracturó la clavícula. El hecho despertó una gran preocupación entre los fanáticos del cantante de cumbia 420, quienes se preguntaron cómo estará tras lo sucedido.

En el video del accidente, que fue compartido por Ángel de Brito en LAM (América), se puede ver cómo L-Gante voló por el aire en el cuatriciclo. Afortunadamente, su madre aseguró que está "fuera de peligro", más allá de su fractura. Otros allegados del cantante contaron que ya recibió el alta médica y deberá llevar un yeso durante varias semanas, hasta que su hueso esté totalmente recuperado.

L-Gante reveló por qué sigue viviendo con su mamá

L-Gante estuvo en el centro de atención en los últimos días, no solo por su reconciliación con Wanda Nara o el conflicto mediático con Dakota Goth, sino también por una revelación sobre su vida privada que generó mucha curiosidad. A pesar de su fama, su dinero y las constantes giras que realiza gracias a su música, Elián Valenzuela aún elige regresar cada día a la casa de su mamá, Claudia, un detalle que llamó la atención de muchos.

Lejos de las cámaras y los escándalos, L-Gante encuentra refugio en su hogar familiar. Esta decisión despertó preguntas sobre por qué, con tantas posibilidades, el artista sigue viviendo con su madre. La respuesta llegó en una reciente entrevista con Crónica, donde confesó: “Vivo con mi mamá ahora porque estoy terminando de construir mi casa. Podés tener de todo: fama, dinero, joda regalada, pero lo que más se extraña son las cosas sencillas”.

A sus 24 años, L-Gante explicó que está cerca de cumplir el sueño de tener su propio hogar, pero mientras tanto, se siente cómodo en el lugar donde creció y rodeado del amor y apoyo de su madre. Para el cantante, su vínculo con Claudia no solo es un anclaje emocional, sino también una forma de mantenerse conectado con sus raíces en medio de su vertiginosa carrera.

El cantante destacó que, aunque puede disfrutar de lujos y comodidades, para él lo esencial sigue siendo construir un espacio propio que represente sus principios y deseos. Mientras tanto, Claudia continúa siendo su mayor sostén, compartiendo momentos del día a día con su hijo y disfrutando del tiempo que pasan juntos antes de que él se mude definitivamente.

L-Gante terminó con el misterio y reveló cuándo empezó su relación con Wanda Nara

L-Gante se cansó de las especulaciones y, en medio del escándalo que atraviesa Wanda Nara con Mauro Icardi, confesó cuándo empezó su relación con la conductora. Luego de que ella misma confirmara su noviazgo, el cantante decidió contar cómo se dio todo desde su punto de vista.

En una entrevista que brindó con Martín Cirio para su canal de streaming, L-Gante confesó que a Nara la conoce hace 2 años y de ahí empezó su relación, con algunas intermitencias hasta el día de hoy. Precisamente, reveló que tardó 10 citas en darle un beso, ya que siempre que se encontraban, Wanda estaba junto a Kennys Palacios y no encontraban momentos de soledad.

"Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me le intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos hacer percha (sic), pero después iba y no pasaba nada", empezó por contar.

Luego detalló: "Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar".

En medio de esta situación, Elián Valenzuela reveló: "La acompaño para ver dónde me puedo quedar a dormir y, de repente, se hace la bol... y comenta: ‘Se apagó la luz’. Y yo pensé: ‘Ese es mi momento’. Y ahí nos dimos el primer beso". Pese a que esta situación pasó hace dos años atrás, la relación no se formalizó hasta ahora, ya que pasaron varios meses sin hablarse.