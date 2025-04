L-Gante habló sobre lo que hará en relación a su futuro estudiantil.

L-Gante estuvo en el centro de la mira de los programas de espectáculos en los últimos meses por su noviazgo con Wanda Nara y los escándalos que la influencer protagonizó. Separado de la empresaria, el cantante de RKT habló sobre su presente y sus intenciones de comenzar un nuevo rumbo en su vida.

El intérprete de canciones como Bar y Yo Soy Tu Maestro dio a conocer que está interesado en continuar sus estudios secundarios y luego encarar el rumbo profesional, universitario. "Tendría que iniciar justo en estos momentos, en estos días, esta semana. Ya a fin del año pasado lo tenía muy en claro y recalcaba, remarcaba eso", comentó L-Gante en diálogo con Julio Leiva en Hispa.

"Primero que nada terminar la escuela. O sea, tener el secundario completo. Luego, apuntarme hacia alguna carrera. Me interesaba derecho, y hay algunas más. Aprender otros idiomas", continuó su descargo el músico. Y siguió: "Me gustaría tener la capacidad, la profesión. Quizás ejercerla en algún momento, pero con adquirir conocimiento y saber es suficiente". Alejado de los escándalos y de los programas de chimentos, L-Gante se mostró enfocado en su presente profesional y personal y abrió su corazón en su charla con el mencionado periodista.

El accidente de L-Gante en Pinamar

El artista salió despedido del cuatriciclo en el que circulaba en Pinamar y, como consecuencia, sufrió algunas afecciones en su cuerpo. Claudia Valenzuela contó que su hijo fue atendido rápidamente en un hospital de la zona y que se fracturó la clavícula. En el video del accidente, que fue compartido por Ángel de Brito en LAM (América), se puede ver cómo L-Gante voló por el aire en el cuatriciclo.

L-Gante y Wanda Nara.

L-Gante habló de los comienzos de su relación con Wanda Nara

"Eran tres o cuatro de la mañana. Yo estaba con un amigo que me segundeaba porque ella estaba con su peluquero, Kennys, siempre charlando. Por teléfono me le intentaba conquistar, hablábamos de que nos queríamos hacer percha (sic), pero después iba y no pasaba nada", empezó por contar. Luego detalló: "Era la décima vez que iba y no ocurría ni un abrazo, mientras que por teléfono parecía todo lo contrario. Entonces, un día se hizo muy tarde y le dije: ‘Che, no tengo ganas de manejar hasta mi casa, ¿está bien si nos quedamos con mi amigo? En un sillón, donde sea’. Ella me dijo que sí y que me armaba un lugar".