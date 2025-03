El accidentado debut de Manu Jove en lo de Juana Viale por El Trece: "Con la bragueta"

El periodista de TN, Manu Jove, fue a lo de Juana Viale con la bragueta baja: el desopilante video.

Este domingo, el periodista de TN, Manu Jove, fue invitado por primera vez a la mesa de Almorzando con Juana, el popular programa de Juana Viale en El Trece. Sin embargo, lo que prometía ser una charla tranquila se convirtió rápidamente en un momento incómodo y viral.

Mientras la conductora comenzaba a presentar a su invitado y le pedía que mostrara su atuendo, Juana sorprendió a Jove con un comentario inesperado: "Te voy a decir algo que te va a poner muy nervioso. Tenés la bragueta baja", le dijo entre risas, provocando un momento de incomodidad para el periodista.

La respuesta de Manu Jove fue levantarse el cierre velozmente y agradecerle a la conductora, pero la situación rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El incidente fue ampliamente comentado por los usuarios, quienes compartieron y replicaron el momento con humor y algunos con algo de incomodidad.

El terrible paseo de Juan Gil Navarro a Juana Viale que nadie se percató: "Tiene 85 años"

Juana Viale despidió el 2024 con una mesaza accidentada a la que no le faltó picante, partiendo por el "plantón" de Franco Colapinto. Y fue Juan Gil Navarro, uno de los comensales de la nieta de Mirtha Legrand, quien se llevó las miradas de las redes cuando decidió "pasear" a la conductora con una terrible broma pesada que horas más tarde se viralizó en las redes.

Todo comenzó cuando Juana Viale presentó a Juan Gil Navarro a su programa y le preguntó quién lo había vestido para la ocasión. Mientras las cámaras enfocaban el look, un pantalón de vestir color crema y una camisa mangas cortas a tono, junto a un par de zapatos marrones, el actor de Floricienta lanzó una broma pesada que sorprendió a Juanita: "(la ropa se la agradecemos) a Paolo Sorrentino, que es un modisto que tiene 85 años, está en Nápoles y hace dos camisas al año".

Luego de que Gil Navarro citase al aclamado director de cine italiano como "modisto", dado que ninguna marca lo vistió de canje, Juana Viale no pudo evitar su mirada de sorpresa y siguiéndole la corriente, disparó: "Esta es una (en referencia a la camisa de Gil Navarro y siguiendo su chiste). Le mandamos un beso a Paolo Sorrentino. Bueno, vaya para la mesa que ya nos encontramos por ahí".

Horas más tarde, la usuaria de Twitter @Natulina se percató del momento y trazó una comparación entre el intercambio de Juan Gil Navarro y Juana Viale y un momento similar que vivió el actor argentino Viggo Mortensen, cuando le preguntaron en una entrevista qué su técnica de despiste cuando los periodistas o figuras de los medios le preguntan qué marcas lo visten. "Se dieron cuenta de que @juangil_navarro hizo la gran Viggo Mortensen ayer en el programa de @ViaJuani cuando le preguntaron de quién era lo que llevaba puesto? Ahhh I see what you did there Juan!", escribió la usuaria arrobando al actor, que se adjudicó el comentario y contestó con un emoji sonriente con anteojos de sol.