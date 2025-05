Figura de El Trece se hartó y explotó en contra del canal: "Esto es grave"

La figura de El Trece que destapó una olla y explotó contra el canal.

El Trece está atravesando una tormenta en su programa de las mañanas Mujeres Argentinas, ya que la conductora María Belén Ludueña no tendría la mejor relación con sus panelistas. Y un reciente cruce entre la periodista Amalia Díaz Guiñazú con el jefe de Gobierno Jorge Macri, destapó una olla a presión en el equipo y una figura disparó contra el canal y el programa.

La periodista Amalia Díaz Guiñazú rompió el silencio luego del llanto de Ludueña en medio de la búsqueda por su maternidad y denunció que dicha situación la puso en un rol por el que sufrió maltratos: “No me gusta que me digan ‘villana’ porque yo había hecho una pregunta muy compleja que te tenés que animar a hacerla. Sentí que mucha parte del periodismo operó al día siguiente y esto es grave”. También, la periodista criticó al magazine y sentenció: “Es difícil. Los productos culturales se van armando al aire. El programa recién está arrancando. Belén trata de acomodarse en la conducción, pidieron un panel que haga una cosa (...)”.

“Ahora estoy cómoda, en su momento estuve incómoda. Me incomodé al día siguiente -del intercambio con Jorge Macri-, que ocurrió el cruce con Silvita -Silvia Fernández Barrios-, no permito la falta de respeto ni de parte del papa porque me parece que no hay que tolerarla”, siguió Amalia Díaz Guiñazú en un descargo implacable. Además, tildó a su compañera de equipo Silvia Fernández Barrios de "jetona" y cargó contra ella: “Silvita es muy frontal y para mí, estuvo fuera de lugar y la paré en su momento al igual que a Gustavo Méndez”.

“Es muy fácil hablar gratuitamente y decir ‘dicen que’, es mucho más fácil demonizar y destruir que construir. Tengo una postura política tomada desde hace mucho tiempo, anticorrupción y peleo mucho con los sindicalistas y políticos”, cerró Amalia Díaz Guiñazú, furiosa.

Una figura de El Trece renuncia a su programa por problemas con sus compañeras

Según reveló Marina Calabró en su columna de espectáculos de Lape Club Social Informativo (América TV), tras conversar con gente de El Trece, pudo confirmar que "hay mucho malestar con Amalia Guiñazú por las actitudes con su grupo". Fueron varias las veces que la panelistas discutió con sus compañeras en vivo, tanto así que, tras la renuncia de Evelyn Von Brocke, otra periodista habría intentando renunciar al ciclo.

"El dato que tengo es que una compañera de panel, una integrante del equipo periodístico, renunció dos veces del programa. La segunda después de la renuncia de Evelyn Von Brocke para evitar que se acrecenté el escándalo. Renunció porque está harta de los comentarios", lanzó Calabró. Luego, contextualizó: "Lo voy a decir porque el dato me llega de producción. Liliana Franco renunció dos veces. La segunda vez que quiso irse del programa tenía que ver estrictamente con las actitudes de Amalia Guiñazú".

Finalmente, cerró: "La producción, la conductora y las compañeras están disgustadas con Amalia. Me dicen que la única semialiada que tenía era Evelyn. Se entendían un poco mejor". Por último declaró que "en los próximos días" podrían haber novedades con respecto al futuro de la panelista en el programa.