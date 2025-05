Darío Barassi se fue del estudio por el comentario inesperado de un participante.

Darío Barassi es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina que se encuentra al frente de Ahora Caigo, el programa de entretenimiento que se emite por El Trece. En una de las últimas emisiones vivió un inesperado momento con un participante, que lanzó un comentario en pleno vivo que provocó que abandone el estudio.

En la emisión del viernes 16 de mayo, Barassi tuvo interacción con un participante llamado Fabián, oriundo de Concordia, Entre Ríos. "Vine con mi hermosa hermana" comentó. "Che, está buena ella", dijo en tono de broma el conductor de Ahora Caigo, y le preguntó: "¿Vos estás en pareja, Fabi?".

Darío Barassi es una de las caras visible de El Trece.

Cuando Fabián le dijo que estaba soltero, Barassi fue más a fondo e indagó: "¿Qué pasa, hermano? ¿Te gustan chicas, chicos?". En ese momento, el participante del reality show lanzó un comentario que descolocó no solo al presentador, sino a todos los que estaban presentes en el estudiio.

"Chicas... porque las grandes me duelen", dijo en un comentario en doble sentido. "¡No, chicos! ¡No, en serio me voy! Yo soy un tipo católico, Mariano", gritó Baeassi, quien no pudo creer lo que acababa de escuchar. "Horrible lo que dijo, Mariano, borrá esa parte, qué horror", añadió a uno de sus compañeros del staff técnico. El programa continuó su dinámica y el desopilante momento generó risas que trascendieron a las redes sociales

La inesperada anécdota de Darío Barassi en plena cancha de River: "Salen unos chorros"

Darío Barassi es uno de las personalidades más destacadas del mundo de la televisión y el espectáculo por su labor como conductor de exitosos programas de entretenimiento. Sin embargo, quien actualmente está al frente de Ahora Caigo, por El Trece, se mostró en la cancha de River en las últimas horas y expuso detalles de lo que le pasó en pleno partido frente a Barracas Central.

Sin dudas que Barassi es uno de los conductores más queridos del ambiente. Con su humor y ocurrencia, se ganó a su público en la televisión y cosechó éxitos con 100 Argentinos Dicen y ahora con Ahora Caigo. Además, se mantiene activo en sus redes sociales, donde viene de publicar un video sobre su experiencia en la cancha de River en el partido de octavos de final del Torneo Apertura frente a Barracas Central con triunfo por 3 a 0 del Millonario.

"Nunca había ido a la cancha a ver fútbol", dijo en primera instancia, ya que sumó que su presencia en un estadio de fútbol se dio para ver a Taylor Swift, Patricia Sosa y Coldplay. "Sale River y...wow. Yo me sorprendía de todo. Cantan todo el tiempo, yo no sabía una puta canción. Me di cuenta que movía los dos brazos así y no, no son los dos, solo uno"; expresó ironizando sobre su falta de presencia en partido de fútbol en vivo.

"Soy tan pelotudo que fui vestido de azul y tenía como un sweatercito que era medio cálido, medio amarillito"; reveló refiriéndose a los colores de Boca. "Venden pochoclos, yo quería un chori pero me dieron pochoclos y una -gaseosa- Light", relató. En ese momento, enfatizó el sistema del riesgo del césped. "Era descomunal. Se juega un rato, cortan, vienen cinco personas sponsoreadas por un banco, se van y salen unos chorros de agua... o sea, el proveedor de sistema de riego de la cancha de River que me contacte, hacemos un canje y venga a casa. Unas ganas de correr en bolas por el césped", lanzó el conductor, fiel a su estilo. En última instancia, Barassi confesó que no se quedó hasta el final porque en el segundo tiempo "me ofrecieron pochoclos y yo ya quería una entraña". "Qué linda experiencia eh, la primera de varias, me gustó mucho", cerró.