Es oficial: El Trece confirmó qué pasará con Darío Barassi en medio de la crisis.

Darío Barassi es una de las principales figuras de El Trece, ya que hace varios años que conduce diversos formatos y su carisma y espontaneidad entretienen y cautivan al público. Sin embargo, el canal no está pasando su mejor momento en cuanto al rating, por este motivo anunciaron la tajante decisión que tomaron con el ciclo.

El famoso conductor lleva a cabo Ahora Caigo, un programa de juegos que combina cultura general con importantes premios: esto, sumado a la personalidad del actor, formularon la receta de un éxito que ya lleva varios años en pantalla. Pero ahora que el ciclo se encuentra en un gran momento, desde el canal dieron a conocer qué pasará con el programa y sorprendieron a sus televidentes.

Efectivamente, Ahora Caigo es uno de los ciclos más vistos del canal, por este motivo decidieron extender el horario del programa. Tras el final de La Noche Perfecta, que será este viernes 2 de mayo, el ciclo de Barassi irá desde las 21:15 hasta las 22:45 para dejarle el aire a Guido Kaczka hasta la medianoche.

Nancy Pazos no accedió a una nota con un ciclo de El Trece: "Gorilas"

Nancy Pazos es una de las periodistas más comprometidas del medio con respecto a lo social y lo político y, en un reciente momento televisivo, apuntó de manera tajante contra un conductor del Grupo Clarín. Un ciclo de espectáculos de El Trece mandó a un cronista a esperar a la comunicadora a la salida de su trabajo para entrevistarla y ella no solo no le dio la nota sino que apuntó contra el presentador del programa.

El notero del ciclo le quiso preguntar a Pazos sobre los rumores de romance entre Mariana Brey y Javier Milei y, además, le contó por qué el conductor Sebastián "Pampito" Perelló cree que ella no da notas a su programa. "Pampito está enojado porque dice que por gorila no le querés dar notas a Puro Show", pronunció el movilero.

Por su parte, Nancy no se achicó y le respondió: "Es cierto. Discrimino a los gorilas. No estoy enojada, no sé quiénes son los conductores de Puro Show. Hacen rating conmigo y después me destrozan en el piso, al pedo". Pazos pronunció esas palabras mientras acomodaba sus cosas en la parte trasera de su auto y luego esquivó al notero de Puro Show para acercarse a un periodista de otro medio que también la esperaba: "Estoy por hacer una nota con el compañero", aclaró.

"El paro divide aguas, pero no las que debería dividir: hay gente que considera que aquellos que paran son unos hijos de puta. Y la verdad no hay un método mejor cuando te cierran las puertas", comentó Pazos en un editorial de su programa de radio. Y agregó: "El gran responsable es el ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría, de Milei. Él le puso un pie encima a las paritarias; hay gremios que negocian una buena paritaria y un gobierno que se niega a darle curso. Esto es una gran hijaputéz en un momento en el que la inflación se vuelve a disparar de a poco. Nuestra capacidad de compra está realmente raleada, la capacidad de compra de aquellas personas que viven de un salario está nuevamente sumiéndose en el subsuelo. Los laburantes que pararon no son los malos: los hijos de puta son los que se van a llevar a partir del lunes todos los dólares baratos que va a ir cediendo el Banco Central y que vamos a pagar usted y yo en los siglos y siglos de endeudamiento que va a tener nuestro país".