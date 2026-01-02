Efemérides del 5 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 5 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Robert Duvall y Umberto Eco hasta el lanzamiento del primer disco de Aerosmith.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1855 - Nacimiento de King Camp Gillette

En la ciudad de Fond du Lac, en Wisconsin, nació el empresario estadounidense. Fue el inventor de la máquina de afeitar con hoja delgada fabricada en acero estampado y desechable.

1931 - Nacimiento de Robert Duvall

En la ciudad de San Diego, en California, nació el actor y director de cine estadounidense. Ganó un premio Óscar, un Emmy y cuatro Globo de Oro. Filmó más de 60 películas.

1932 - Nacimiento de Umberto Eco

Nació en la ciudad de Alessandria, en Piamonte, el semiólogo, filósofo y escritor italiano, autor de la novela El nombre de la rosa (1980), en la que se basó la película homónima (1986) dirigida por el cineasta francés Jean-Jacques Annaud y protagonizada por Sean Connery.

1939 - Fallecimiento de Lisandro de la Torre

A los 70 años murió en Buenos Aires el abogado, escritor y exlegislador santafesino, primer presidente del Partido Demócrata Progresista y fundador del periódico La República. Como senador por Santa Fe denunció corrupción y monopolio en el comercio de carne vacuna al Reino Unido.

1965 - Nacimiento de Eleonora Cassano

En el barrio porteño de Boedo nació la bailarina, una de las fundadoras del ballet argentino y partenaire estable de Julio Bocca, con quien comenzó a trabajar en el Teatro Colón de Buenos Aires.

1973 - Bruce Springsteen

El cantante de rock y compositor estadounidense publicó Greetings from Asbury park, su primer disco de estudio, con el que dio impulso a su exitosa carrera con el apoyo de la banda E Street Band.

1973 - Primer disco de Aerosmith

La banda estadounidense de rock publicó en Estados Unidos su álbum debut con el nombre del grupo fundado en Boston y que incluye los exitosos temas Dream on y Walking the dog.

1976 - Hugo Gatti a Boca

Unión de Santa Fe transfirió a su arquero Hugo Orlando Gatti a Boca Juniors en una operación por 600.000 pesos. El “Loco” Gatti, que había jugado en River Plate, fue ídolo y dueño del arco “xeneize” durante 12 años.

1998 - Primera emisión de Gasoleros

El canal 13 emitió el primer capítulo de la popular telenovela Gasoleros, protagonizada por Juan Leyrado y Mercedes Morán, secundados por Nicolás Cabré, Malena Solda, Matías Santoiani, Alejandro Fiore, Cecilia Milone y Pablo Rago. La tira, de una temporada, contó con las participaciones especiales de Dady Brieva, China Zorrilla, Rubén Rada y Flavio Posca, entre otras figuras.

2003 - Fallecimiento de Félix Loustau

Murió en Buenos Aires, a los 80 años, el exfutbolista, quien en la década de 1940 formó parte de la célebre delantera de “La máquina” de River Plate junto a Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna y Adolfo Pedernera.

2014 - Fallecimiento de Eugenia de Chikoff

A los 94 años murió en Buenos Aires la experta en protocolo, popularmente conocida como la condesa de Chikoff por sus presentaciones en radio y televisión con consejos sobre normas protocolares y ceremoniales, cultura social y buenos modales.