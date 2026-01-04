Presidente español condena "con rotundidad" la violación del derecho internacional en Venezuela

Imagen de archivo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa de balance de fin de año en el Palacio de la Moncloa, Madrid, España.

‍El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó el domingo lo que calificó como una violación ‍del derecho internacional en ⁠Venezuela, en una carta enviada a los militantes de su Partido Socialista Obrero Español tras la operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro.

La formación de extrema izquierda Sumar, socio de coalición del PSOE, había instado al Gobierno a condenar los ataques estadounidenses que resultaron en la captura del líder venezolano, y fuentes del ‌partido lo describieron como un acto de ⁠piratería imperialista contra un estado ⁠miembro de Naciones Unidas.

La carta de Sánchez se refirió a "la reciente violación de la legalidad internacional en Venezuela, acto ‍que condenamos con rotundidad", elevando el tono de sus declaraciones del sábado, cuando dijo ⁠que no reconocería la intervención.

Trump ‌afirma que Maduro planeó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y que ostentaba el poder de forma ilegítima debido a fraudes electorales. Maduro niega estas acusaciones y los altos cargos en Caracas ‌exigen su ‌liberación.

España alberga la mayor población migrante venezolana fuera de América Latina y Estados Unidos, y entre ella se incluyen importantes figuras de la oposición como Edmundo González -a quien los opositores ​consideran como ganador de las elecciones en julio de 2024- y Leopoldo López, un dirigente que estuvo detenido, luego bajo prisión domiciliaria y escapó para exiliarse en España.

El domingo, cientos de manifestantes de izquierda se manifestaron en la embajada de Estados Unidos en Madrid para oponerse a ‍las acciones de Washington después de que miles de activistas de la oposición y otros se reunieran en la Puerta del Sol sábado para celebrar el arresto de Maduro.

Es probable que la cuestión de la legalidad de ​la acción estadounidense sea objeto de amplio debate. El derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza en las ​relaciones internacionales, salvo excepciones limitadas, como la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o ⁠en legítima defensa.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes.

Con información de Reuters