La ex de Francella terminó con los rumores y contó la verdad de su separación: "Todos los días"

La exesposa de Guillermo Francella decidió contar la verdad de su separación.

Guillermo Francella se separó de su esposa, Marynés Breña, tras 36 años de matrimonio. Y en las últimas horas, fue la expareja del actor quien decidió romper el silencio y contar la verdad detrás de la ruptura que sorprendió a todo el mundo del espectáculo. "Todos los días", dijo.

En diálogo con América TV, Marynés Breña decidió cortar con los rumores y contar todo sobre su separación: "Ahora estoy sola y estamos bien así los dos. Hoy estuve hablando toda la tarde, hablamos mucho. Está laburando un montón con El Encargado”.

“No sé si (hablo) todos los días, pero sí. Hay cariño”, aseguró Marynés Breña, destacando las casi cuatro décadas que estuvo al lado de Guillermo Francella. De hecho, expresó: "Son 36 años, si uno no termina así (de bien), ¿no? Tenemos derecho a estar felices y bien”.

Sobre la razón más importante de su separación, Marynés Breña analizó: "Desgaste yo creo. Un desgaste que venimos trayendo, no hubo ningún motivo”. A su vez, no le cerró la puerta a una posible reconciliación con Guillermo Francella: "No lo sé, así estamos bien. El universo dirá”.

La exesposa de Guillermo Francella decidió contar la verdad de su separación.

Francella quedó envuelto en una fuerte polémica y se supo lo peor

Guillermo Francella volvió a ser noticia por un escándalo en medio del estreno de La Cena de los Tontos, nueva versión de la clásica pieza francesa que otrora fue protagonizada por el actor de Casados con Hijos en el teatro porteño. Los detalles sobre la polémica que salpica a Francella y la revelación de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La nueva versión de La Cena de los Tontos se estrenó en El Nacional, teatro de la Avenida Corrientes, con los protagónicos de Martín Bossi, Mike Amigorena y Laurita Fernández y dirección de Marcos Carnevale, y tanto Guillermo Francella como Adrián Suar, quienes la interpretaron en primera instancia en Buenos Aires, oficiaron de productores. Pero en las últimas horas los periodistas de Intrusos (América TV) Adrián Pallares y Rodrigo Lussich deslizaron que Francella se bajó de la obra a pocos días de su estreno: "Estamos en condiciones de afirmar que participó del proyecto como padrino de las primeras imágenes, porque él fue protagonista de la obra antes. Pero ahora que la obra se estrena dijo 'en los créditos no me pongan'. ¡La huída de Guillermo Francella de La cena de los tontos y esto es una bomba!".

Acto seguido, Lussich aclaró que Guillermo Francella "no quiere que lo pongan" como productor de la nueva versión de La Cena de los Tontos y deslizó que no le habría gustado lo que vio en la función de ensayo a la que asistió. La pieza teatral creada por el francés Francis Veber se estrenó en nuestro país en el 2000 protagonizada por quienes hoy producen también la obra, Guillermo Francella y Adrian Suar y fue repuesta en Mar del Plata en el 2009, ambas fueron un éxito total.