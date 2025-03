Guillermo Francella se va del país: las razones en medio de la crisis económica

Guillermo Francella se va del país en medio de la crisis económica.

Guillermo Francella dejará Argentina por una inesperada razón que se dio a conocer en las últimas horas. El actor que en la actualidad disfruta el éxito de la serie El Encargado tomará un avión en medio de la crisis económica del Gobierno de Javier Milei: los motivos de su viaje.

Según información de la periodista Laura Ubfal, Francella viajará a Málaga, España, donde será homenajeado con una retrospectiva de su filmografía y donde se celebrará el estreno de Playa de Lobos, su última película junto al español Dani Rovira (quien participó en la segunda temporada de la serie argentina Terapia alternativa, de Disney+).

La película que Guillermo Francella filmó en la isla de Fuenteventura es una comedia que “habla del encuentro improbable entre dos tipos incompatibles. Uno que pasa por la vida sin hacerse cargo de nada, y con esa actitud irritante del: ‘esto no es cosa mía’… ‘a mí me dicen que es así y punto’… ‘hable usted con el responsable’… Y el otro que es alguien al que esa falta de responsabilidad es lo que más lo irrita en la vida hasta límites peligrosos”.

"Manu trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus es un turista que no quiere levantar el cuerpo de la última reposera que falta por recoger. Aparentemente parece sólo el encuentro casual de dos tipos totalmente opuestos y condenados a no entenderse. Pero Manu empieza a sospechar que Klaus no está en esa playa por casualidad, ni es quien decía ser. La tensión va subiendo entre ellos, hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta", indica la sinopsis de la película de Francella que todavía no tiene fecha de estreno programada en Argentina.

Por otro lado, ya se está definiendo los detalles para empezar a grabar la cuarta temporada de la serie El Encargado, en la que Guillermo Francella encarna al maquiavélico Eliseo. A la serie vuelven Gabriel "El Puma" Goity y Gastón Cocchiarale con roles importantes, y entre las incorporaciones se suma el actor Arturo Puig en un rol aún no definido. También se rumorea que podría participar Luis Brandoni, con un personaje que no se sabe si será nuevo o bien si será el de la serie Nada (también de la dupla Cohn-Duprat), que está preparando su segunda temporada.

Dónde queda el edificio de "El Encargado", la serie de Guillermo Francella de Disney+

El edificio que sirve de escenario para El Encargado se convirtió en un auténtico punto de interés para los seguidores de la serie. Ubicado en Arribeños 1630, en el barrio porteño de Belgrano, es visitado diariamente por fanáticos que desean fotografiarse en el lugar donde se desarrollan las complejas y entretenidas tramas de Eliseo. De hecho, la dirección ya figura en Google Maps como un atractivo turístico destacado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Encargado es una de las series argentinas más exitosas de los últimos años y su vigencia a lo largo de los años lo demuestra.