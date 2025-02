Julieta Prandi habló del calvario que sufrió en las grabaciones de 'Poné a Francella': "Tenía 18 años"

Julieta Prandi habló del calvarioque sufrió en las grabaciones de "Poné a Francella".

Cuando Julieta Prandi recuerda su paso por Poné a Francella, lo hace con sentimientos encontrados. Su participación en el icónico sketch de La Nena marcó su debut en la televisión, pero con el paso del tiempo su mirada sobre aquella etapa cambió. Durante una entrevista, la modelo y conductora, confesó que no tiene buenos recuerdos de aquella experiencia.

“Yo no la pasaba genial. Era mi primer trabajo y hubo muchas situaciones que, en su momento, fueron incómodas para mí”, confesó en diálogo con Puro Show. Si bien su participación en el programa duró solo un año, las repeticiones la mantuvieron en pantalla por más de una década, consolidando su imagen en Telefe. Aunque reconoce que esa exposición le abrió puertas, también admite que no fue una experiencia del todo grata.

“Tengo recuerdos lindos porque el programa me dio visibilidad y me permitió llegar a otros países, pero no fue la etapa en la que mejor la pasé”, explicó. El regreso de algunos episodios de Poné a Francella reavivó el debate sobre los límites del humor en distintos momentos históricos. “Cuando volvés a ver programas de hace 20 o 30 años, te encontrás con una sociedad distinta. Hay que analizarlo en su contexto”, reflexionó Prandi.

La actriz comparó este fenómeno con otros clásicos del entretenimiento argentino: “Es como cuando pasan sketches de Olmedo y Porcel en Canal Volver. O novelas donde había escenas de cachetazos. En ese momento nadie decía nada, pero hoy el enfoque es otro”. Su visión se alinea con la de Florencia Peña, otra de las figuras del ciclo, quien también se expresó sobre la evolución del humor y su impacto actual.

“Fui muy feliz haciendo Poné a Francella. Amé ese programa y aprendí muchísimo con Guille. Pero hay sketches que hoy se sienten desactualizados, no porque en su momento no fueran buenos, sino porque la sociedad cambió y el humor también”, comentó en diálogo con Teleshow. “Hoy no haría Sambucetti ni La Nena en este contexto. Pero en aquel entonces lo hicimos y, en retrospectiva, me sorprende que algunas cosas pasaran desapercibidas”, concluyó.

El Puma Goity y una polémica declaración contra Florencia Peña: "Hay que entenderlo"

El sábado pasado marcó el regreso de Poné a Francella a la televisión argentina. Este icónico programa humorístico, liderado por Guillermo Francella, volvió a emitirse tras más de dos décadas de su estreno original en 2001. En su momento, los sketches cómicos conquistaron a una vasta audiencia, convirtiendo al ciclo en un clásico de la pantalla chica.

Sin embargo, su regreso no estuvo exento de polémicas. En los últimos años, se abrió un debate sobre si ciertos estilos de humor, que fueron aceptados en otras épocas, deberían seguir vigentes en la actualidad. Gabriel "Puma" Goity, uno de los integrantes del elenco, defendió el programa: “No estoy de acuerdo con lo que dice Florencia Peña. Es humor, simplemente humor, y hay que tomarlo así”, comentó, diferenciándose de su colega, quien expresó que el contenido de Poné a Francella está "pasado".