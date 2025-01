Vuelve otro clásico programa a Telefe tras las críticas a “Poné a Francella”

Vuelve otro clásico a Telefe tras las críticas a “Poné a Francella”.

Luego de la polémica generada por la vuelta a la pantalla de "Pone a Francella", cuestionado en redes sociales y medios por su humor considerado machista y desactualizado, Telefe busca reafirmar su compromiso con el entretenimiento familiar y libre de controversias con el regreso de Pasapalabra, uno de sus programas más exitosos y queridos.

Desde este domingo, Pasapalabra vuelve con una nueva temporada a las 20.30, bajo la conducción de Iván de Pineda y la producción de Kocawa. El formato, basado en el internacionalmente conocido “Alphabet Game”, se convirtió en un clásico moderno de la televisión argentina, combinando entretenimiento, conocimiento y dinámicas para disfrutar en familia.

En cada emisión, dos equipos se enfrentan en una serie de juegos que acumulan segundos para "El Rosco", el desafío final que promete un premio de dos millones de pesos. En esta primera entrega, el programa contará con figuras populares como Lizy Tagliani, Vicky Xipolitakis y Fernando Carlos, enfrentando al equipo de Claudia Villafañe, Leticia Siciliani y Nico Peralta.

La vuelta de Pasapalabra no solo asegura diversión, sino que también actúa como una respuesta estratégica de Telefe para reconectar con su audiencia tras las críticas a "Pone a Francella". Mientras el programa humorístico revivido fue señalado como un retroceso en términos de valores contemporáneos, Pasapalabra se presenta como una opción que refuerza los lazos familiares, promueve el aprendizaje y evita caer en discursos polémicos o desactualizados.

Con sus segmentos más populares, como Tutti Frutti, La pista musical, Palabras actuadas, Sopa de letras, entre otros, el ciclo promete mantener su sello de diversión ligera y constructiva. Además, la conducción de Iván de Pineda, figura destacada por su carisma y profesionalismo, asegura el éxito de esta nueva temporada.

Escandalosa denuncia de Horacio Pagani a Pasapalabra: "¿Tengo cara de boludo?"

Horacio Pagani participó de Pasapalabra, el programa de preguntas y respuestas que conduce Iván de Pineda por Telefe, e hizo un fuerte reproche a la producción del ciclo. El periodista se mostró muy molesto por no recibir dinero tras formar parte de cuatro emisiones y reveló cuál fue el requisito que no cumplió.

Pagani se pronunció sobre lo sucedido en Bendita, donde camparte panel con Tamara Pettinato. "Bien, todo muy lindo", respondió cuando fue consultado por su experiencia en el ciclo de Telefe, aunque luego se comparó con Pettinato y mostró su enfado. "Fui cuatro veces a Pasapalabra. A ella le pagan, a mi me dijeron 'no, porque sos periodista'. Y qué, ¿los periodistas somos unos boludos?", soltó en alusión al bolo de más de 7 mil pesos que cobran los actores.

"No te pagan porque no quieren. A todos los que van le pagan. Fui cuatro veces y nunca me dieron un sope. La última vez que fui, les dije que me tenían que dar y me respondieron que tenía que ir tres programas sobre cuatro seguidos, y ahí podía cobrar. ¿Tengo cara de boludo?", continuó su descargo el periodista deportivo, con su clásico malhumor que causa gracia en el público. Y cerró: "Te cargan porque creen que sos grande. Te cargan porque piensan que te gusta la cámara".