Iván de Pineda VUELVE a la TELEVISIÓN con dos programas: cuáles son

Confirman que Iván de Pineda volverá a la televisión al frente de dos programas de entretenimiento en Telefe. De cuáles se trata.

Laura Ubfal reveló que Iván de Pineda prepara su regreso a la televisión con dos programas diferentes. Por un lado volverá con un ciclo que ya demostró ser un éxito de la mano del exmodelo y también debutará en la conducción de otro programa, en el que estará acompañado de una de las periodistas que más creció en el último tiempo.

Desde hace ya unos cuantos años, Iván de Pineda reconvirtió su exitosa trayectoria como modelo en una muy próspera carrera como conductor televisivo. La figura encontró en Pasapalabra un formato y un estilo propios que le valieron un importante reconocimiento del público, que lo acompañó tanto en El Trece como en Telefe. Tras conducir la alfombra roja de los Martín Fierro 2023, De Pineda le confirmó a Laura Ubfal si volverá al exitoso ciclo de entretenimiento.

Según reveló la periodista de espectáculos en su portal, el también modelo de Versace le contó que "a principios de agosto volverá a grabar un nuevo formato de este ciclo". Cabe recordar que en las últimas dos temporadas, Telefe transmitió repeticiones de ediciones pasadas con excelentes cifras de rating, por lo que el canal le propuso al conductor la posibilidad de grabar nuevos capítulos del programa de juegos.

Pero eso no es todo, porque según contó Pilar Smith en Gossip (Net TV), Iván de Pineda será la cara de otro ciclo de entretenimiento más en el canal de las pelotitas. Se trata nada menos que de Escape Perfecto, que ya estuvo en la pantalla de Telefe, aunque estaba conducido por Ivana Nadal y el Chino Leunis. La idea del canal de ViacomCBS es grabar una nueva temporada de este ciclo, pero que Iván de Pineda sea el presentador junto con Sofía Martínez, con quien compartió la conducción de la alfombra roja en los Martín Fierro 2023.

Iván de Pineda contó cuál es la condición que puso para casarse: "Muchos"

Iván de Pineda y Luz Barrantes hace más 20 años están en pareja. La relación entre el modelo y la excuñada de Pampita pasó por todos los estados: fueron compañeros de colegio, amigos y novios. Y si bien la relación está más que afianzada, recién en 2016 empezaron a convivir. En ese entonces, todos pensaban que el casamiento era inminente, pero el conductor se puso una exigente condición para pasar por el altar.

Iván está a punto de cumplir 46 años y en más de una oportunidad fue llamado descripto como “el yerno que toda suegra quisiera tener”. Y si bien en más de una oportunidad manifestó sus deseos de tener una boda, un detalle hizo desistir del plan.

“Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”, fue la respuesta que dio Iván de Pineda en uno de los programas de Pasapalabra en los que le consultaron cuándo se iba a casar. Pero esa frase no fue lo único que dijo sobre su noviazgo y un posible casamiento.

“Pensamos en casarnos alguna vez, pero hicimos la lista de invitados y eran como mil personas. Teníamos que pagar un montón de plata”, remarcó y aclaró: “El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad”.

En más de una entrevista, el conductor de Telefe dio detalles sobre su noviazgo. “Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno. Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, explicó en 2018, dos años después de comenzar a convivir formalmente con Barrantes. “Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”, afirmó, en una charla con Florencia Peña.