Telefe en crisis por lo que se supo de Iván de Pineda.

Iván de Pineda es sin dudas uno de los conductores más queridos y populares de Telefe. Tras el éxito de Pasapalabra, se ganó un lugar destacado en el canal como referente de los programas de entretenimientos. Sin embargo, una reciente información generó dudas sobre su continuidad al frente de Escape Perfecto.

Desde que estrenó en el canal, el ciclo de juegos se posicionó como uno de los shows más convocantes de la televisión abierta, gracias a la cantidad de dinero y premios que ofrece en cada uno de sus desafíos. Pero con el paso de las temporadas, el formato comenzó a mostrar signos de desgaste. El último fin de semana, alcanzó apenas los 5 puntos de rating y fue una noticia devastadora para el conductor. Estos números se encuentran muy por debajo de los registrados a comienzos o mediados de año.

El Peque Schwartzman contó todo sobre su relación con Iván de Pineda: "Es la verdad"

El Peque Schwartzman sorprendió a los oyentes del programa de radio de Andy Kusnetzoff cuando reveló al aire la verdad de su relación con Iván de Pineda. La reacción del conductor ante la confesión del popular tenista.

Días antes de su paso por el magazine radial Perros de la Calle, el Peque Schwartzman había visitado el programa de juegos Escape Perfecto y ni bien saludó a Iván de Pineda, comentó que estaba muy nervioso porque sentía que no tenía el conocimiento adecuado para la competencia: "Sabés todo, ya me siento incómodo porque tenés más viajes por el mundo y más torneos que yo".

Luego de este comentario, el Peque visitó a Andy Kusnetzoff y reveló el motivo por el que "está molesto" con el conductor y modelo: "A mi me enoja mucho que Iván de Pineda sea tan culto". Ante la sorpresa de Andy Kusnetzoff, el tenista argumentó: "Me respondía cosas del tenis que es como si yo mañana voy a la Fórmula 1 y sé hasta en dónde van los tornillos para cerrar el motor... ¡dale flaco! No llegás a admirarlo, te da un poco de envidia".

Aunque los comentarios del Peque fueron en un tono bromista, Kusnetzoff le siguió el juego y sentenció: "Yo lo entiendo porque es Iván de Pineda, tiene facha, fue modelo de Versace, tiene su programa y encima sabe de tenis, que es su tema. No podés manejar todo y encima el tenis que es mi único tema". "La verdad es que sabe mucho. Me sorprendió para bien la verdad", cerró Diego Schwartzman.