La fuerte crítica a Pasapalabra que pone nervioso a Iván De Pineda

El certamen conducido por Iván de Pineda a través de Telefe sufrió duros comentarios en las redes sociales por un detalle en particular.

Iván De Pineda se encuentra en una situación que lo pone contra las cuerdas. A través de las redes sociales, Pasapalabra recibió duras críticas por parte de los televidentes por una situación en particular que tiene que ver con los premios que otorga el programa emitido por Telefe.

Los programas de preguntas y respuesta son de los atractivos más imponentes dentro de la televisión argentina, entre ellos, se encuentran Los 8 Escalones, 100 Argentinos Dicen y Pasapalabra. En este último es donde es vieron algunas polémicas reflejadas en Twitter.

Se trata de los premios que otorga el programa que, según reveló un usuario, es de 10 mil pesos por día. "Lo de Telefe con Pasapalabra es ya una vergüenza", expresó con fastidio mientras varias personas aseguraron estar de acuerdo con su comentario.

Al respecto de la dura crítica manifestada, Sacha Rubio, el usuario en cuestión, sostuvo que los 10 mil pesos que ganan por participar es igual a "una cena familiar al salir del programa". Sobre este tema, varios internautas empezaron a dudar del dinero brindado por los programas afines, como Los 8 Escalones conducido por Guido Kaczka y 100 Argentinos Dicen por Darío Barassi.

"Yo no entiendo como Los 8 Escalones da 1 millón de pesos por día ¿Alguien puede chequear si es verdad?", preguntaron en respuesta a la opinión contra Pasapalabra. "Más berreta es 100 Argentinos Dicen. A veces se llevan 6000 pesos", reveló otra persona. Hasta la ligaron Boy Olmi y Teté Coustarout con su programa La Hora Exacta: "Un tipo gano durante 8 semanas (programa diario) y se llevo la módica suma de 8400 pesos, que tuvo que dividir por dos porque el juego es en pareja".

Escandalosa denuncia de Horacio Pagani a Pasapalabra

Horacio Pagani participó de Pasapalabra, el programa de preguntas y respuestas que conduce Iván de Pineda por Telefe, e hizo un fuerte reproche a la producción del ciclo. El periodista se mostró muy molesto por no recibir dinero tras formar parte de cuatro emisiones y reveló cuál fue el requisito que no cumplió.

Pagani se pronunció sobre lo sucedido en Bendita, donde camparte panel con Tamara Pettinato. "Bien, todo muy lindo", respondió cuando fue consultado por su experiencia en el ciclo de Telefe, aunque luego se comparó con Pettinato y mostró su enfado. "Fui cuatro veces a Pasapalabra. A ella le pagan, a mi me dijeron 'no, porque sos periodista'. Y qué, ¿los periodistas somos unos boludos?", soltó en alusión al bolo de más de 7 mil pesos que cobran los actores.

"No te pagan porque no quieren. A todos los que van le pagan. Fui cuatro veces y nunca me dieron un sope. La última vez que fui, les dije que me tenían que dar y me respondieron que tenía que ir tres programas sobre cuatro seguidos, y ahí podía cobrar. ¿Tengo cara de boludo?", continuó su descargo el periodista deportivo, con su clásico malhumor que causa gracia en el público. Y cerró: "Te cargan porque creen que sos grande. Te cargan porque piensan que te gusta la cámara".