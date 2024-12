Gabriel Corrado prendió el ventilador y contó su historia con "Luis Majul"

La inesperada historia de Gabriel Corrado y Luis Majul.

Gabriel Corrado es uno de los actores y conductores de la televisión argentina más reconocidos y a pesar de su alejamiento de los medios, su nombre sigue resonando en el ambiente del espectáculo. En estas últimas horas, se conoció la entrevista que brindó a Infobae y uno de sus testimonios causó todo tipo de reacciones, ya que reveló una historia que nadie imaginaba con nada menos que el periodista Luis Majul.

En diálogo con el segmento Desencriptados que conduce Rulo Schijman, Gabriel Corrado habló de distintos aspectos de su carrera en la televisión, pero también contó algunas historias personales para que la entrevista sea más descontracturada. Una de ellas incluye a Luis Majul y Sergio Frenkel, con quienes son amigos desde la infancia.

"Cuando teníamos 13 años fuimos a Mar del Plata, íbamos al departamento de los abuelos de Sergio y de los tres, era el que más tenía un 'sope', con Luis no teníamos un mango. Teníamos muy poquito, estábamos muy justos", introdujo. "Entonces habíamos encontrado un restaurant muy popular y cuando llegamos, Luis dice 'yo me voy a hacer el sordomudo, haceme señas a mí y vamos a ver si esto funciona'", contó Corrado sobre la travesía que hicieron.

Como la moza empatizó con ellos, les empezó a preguntar qué querían para comer y ellos aseguraron que les alcanzaba solo para pastas. "La cuestión es que funcionó toda esa semana. Nuestro almuerzo era ahí, pedíamos tres platos de fideos y ella nos daba carne o milanesa que era más caro", dijo el actor. El último día antes de irse de Mar del Plata, lo que hizo Majul fue recordado por Corrado hasta el día de hoy y lo relató entre risas. "Se levanta, se para y le dice 'gracias, María'. Y la chica se puso a llorar pensando que era un milagro, que había hablado. Fue una cosa impresionante. Nos tuvimos que ir rápidamente. Pero bueno, logramos el objetivo y nadie quedó mal con nadie", concluyó.

Marina Calabró se animó a hablar del calvario que vive en LN+: "Es el germen 'majulístico'"

Marina Calabró mandó al frente a Luis Majul con un picante pase de factura y lo culpó por haberle contagiado una fuerte gripe. El descargo de la periodista de espectáculos contra Majul, su jefe en la radio El Observador: "Empezó él".

Todo empezó al aire de su programa en El Observador, Calabró se excusó por su tono de voz y reveló que contrajo una gripe en LN+: “Yo estoy un poquito apestada, así que no se sorprendan si, de repente, empiezo a toser o si me quedo sin voz. Hoy en el ‘noti’ tuve un par de episodios complicados, pero bueno, cosas que pasan, nada grave. El cambio de clima me dicen, para consolarme, pero en realidad estoy ahí…”.

“Yo no soy de tener aire acondicionado prendido, pero bueno…Cabak y Majul están apestados…¡Este es el germen ‘majulístico’! Porque en realidad empezó él y se fue esparciendo este bicho exótico. Igual nada grave y, además, cómo uno puede estar mal con treinta y dos grados de temperatura y una térmica de treinta y ocho ¡Esto es felicidad! ¡Qué maravilla este octubre!”, se apresuró a deslizar la hermana de Iliana Calabró con el tono irónico que la caracteriza zanjando la situación no sin antes lanzarle un dardo a su compañero de trabajo.