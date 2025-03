ANSES: jubilación mínima aumenta en abril 2025 y confirman bono extra

La jubilación mínima sube a $285.820,63 en abril, con un aumento del 2,4%.

A partir de abril 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo aumento en las jubilaciones mínimas y mantendrá el bono extra de $70.000. Acá te contamos todos los detalles, los montos actualizados y las fechas de cobro.

¿Cuánto aumentará la jubilación mínima en abril?

Tras conocerse la inflación de febrero, que fue del 2,4%, el Gobierno confirmó el ajuste en los haberes de los jubilados. Este aumento está basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y busca "proteger" el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Jubilación mínima : Pasará de $279.121,71en marzo a $285.820,63 en abril.

Jubilación máxima: Subirá de $1.878.224,88 a $1.923.302,27.

Además, se mantiene el bono de refuerzo de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima. Esto significa que, en total, los beneficiarios $349.121,71 en abril.

ANSES: calendario de pagos de abril 2025

ANSES ya publicó las fechas de cobro para abril. El pago se organiza según la terminación del DNI del beneficiario. Acá te detallamos cuándo te toca cobrar:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminado en 0 : 9 de abril

DNI terminado en 1 : 10 de abril

DNI terminado en 2 : 11 de abril

DNI terminado en 3 : 14 de abril

DNI terminado en 4 y 5 : 15 de abril

DNI terminado en 6 : 16 de abril

DNI terminado en 7 : 21 de abril

DNI terminado en 8 : 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1 : 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 25 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1 : 9 de abril

DNI terminados en 2 y 3 : 9 de abril

DNI terminados en 4 y 5 : 10 de abril

DNI terminados en 6 y 7 : 10 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 11 de abril

¿Cómo se calcula el aumento de las jubilaciones?

El ajuste se realiza según el Decreto 274/24, que establece que los haberes de los jubilados deben actualizarse de acuerdo con la inflación mensual. En este caso, el IPC de febrero fue del 2,4%, lo que determinó el aumento del 2,4% en los montos de abril.

Este mecanismo busca que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, asegurando que sus ingresos no queden rezagados frente al aumento de precios. No obstante, en términos reales, en el IPC, el aumento de otros bienes y servicios no están contemplados, por ello, prácticamente queda obsoleto.