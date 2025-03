La gente rechaza el DNU del FMI y la imagen de Milei sigue en caída

Ya de por sí, los argentinos tienen una mala imagen del Fondo Monetario Internacional y de los condicionamientos que impone a las políticas económicas. En esta ocasión, además, se agrega el costo político de que el presidente Javier Milei prometió enviar el acuerdo al Congreso y terminó firmando un decreto de necesidad y urgencia, sin dar detalles de lo que se está negociando. En definitiva, el DNU validado por la Cámara de Diputados fue mayoritariamente mal recibido y tanto Milei como su gestión perdieron entre cuatro y cinco puntos de imagen en el último mes, una tendencia que se mantiene en lo que va de 2025. De todas formas, La Libertad Avanza se mantiene como la fuerza con mayor intención de voto para las elecciones legislativas pero ya en paridad con todo el espectro peronista, si se computa el kirchnerismo y el PJ no K, una entidad un poco gaseosa.

Los dato surgen del último trabajo de la consultora Synopsis, recolectados durante la segunda semana de marzo. La imagen positiva del Gobierno bajó cuatro puntos hasta ubicarse en el 40,3% de respuestas positivas contra un mayoritario 54% de rechazos, en niveles similares a los que mostraba en octubre pasado y revirtiendo la recuperación de fin de 2024. "En líneas generales, podría decirse que el final de 2024 para el Gobierno fue mejor de lo que podía esperarse y que, en contrapartida, este inicio de 2025 resultó peor de lo imaginado", resumió Lucas Romero, director de Synopsis. La aceptación de Milei sigue siendo más alta de la que mostraban Mauricio Macri y Alberto Fernández a esta altura de sus mandatos, pero con un margen de diferencia menor que el de las últimas mediciones.

En los últimos meses se conjugaron varios factores que pueden haber incidido en la caída. Desde aquella violenta aparición en Davos al escándalo $LIBRA, la designación de jueces en la Corte Suprema por decreto a la brutal represión a la movilización de los jubilados, todos hechos perjudiciales. En los últimos días, el DNU que habilita el acuerdo con el Fondo se sumó a los motivos de enojo con el Ejecutivo. Según el estudio, sólo un 36,8% está de acuerdo con el formato elegido por el Gobierno -que vulnera las leyes vigentes- y un 55,1% se manifestó en contra.

El rechazo coincidió con otro trabajo distribuido esta semana por la encuestadora Analogías, en este caso exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Un 64,4% de los bonaerenses consultados se manifestó en contra de que el Estado siga tomando deuda con el organismo financiero internacional y apenas un 16,6% dijo estar de acuerdo. A los bonaerenses les quedó un muy mal recuerdo del anterior proceso de endeudamiento durante el gobierno de Macri, que para un 54,4% fue negativo. Como institución, el FMI tiene un 62,9% de imagen negativa en la PBA.

El criptogate impactó porque pegó en lo que se consideraba un valor importante del oficialismo, una fuerza política nueva alejada de las prácticas corruptas con las que se vincula a los partidos tradicionales. Un 58,2% de los contactados por Synopsis dijo estar bastante convencidos de que el escándalo $LIBRA fue un hecho de corrupcíon mientras que un 36,3% respondió que no. Como es obvio, quienes más vieron corrupción en la criptoestafa fueron los ex votantes de Sergio Massa en 2023, pero también una buena parte de quienes eligieron a Patricia Bullrich. En menor medida, los electores de Milei.

Como consecuencia de este hecho novedoso de fraude en la gestión libertaria en el que apareció involucrado directamente el Presidente -que generó demandas judiciales aquí y en el exterior y que la oposición busca que se investigue también en el Congreso-, la corrupción se instaló como nueva principal preocupación de los argentinos, seguida de la inseguridad y el desempleo. La inflación, que en los últimos años fue motivo de desvelo nacional, ahora pasó al cuarto término. Con todo, eso no significa que las cuestiones económicas aparezcan resueltas. Todo lo contrario.

Un dato que se verifica en todos los últimos sondeos realizados a nivel nacional es que el balance económico de la gente, tanto mirando hacia atrás como en perspectiva al futuro, es cada vez más oscuro. En la consulta sobre la situación económica del país y la personal con respecto a un año atrás, también se registró una mayor cantidad de respuestas negativas que superaron a las positivas. Más importante aún, teniendo en cuenta el año electoral, cada vez son más los pesimistas respecto a su visión para el año que viene. El índice que más se movió fue el de ¿cómo cree que será la situación económica dentro de un año? Del resultado parejo entre optimistas y pesimistas que midieron en enero, en marzo hubo un 40,1% que respondió "mejor" frente a un 50,4% que dijo "peor". Pese a la inflación que se mantiene más o menos estable por el encima del 2% mensual, se nota una desilusión creciente en sectores de la sociedad que esperaban una recuperación más visible a esta altura.

En cuanto a lo electoral, La Libertad Avanza se mantiene como la fuerza política con mayor intención de voto para octubre, pero con una caída de tres puntos en el último mes hasta ubicarse en el 36,4%. "El oficialismo se mantiene en un margen entre el 35 y el 40%, manteniendo quienes votaron a Milei en primera vuelta en 2023 y un sector de quienes apoyaron a Bullrich. Es una base más o menos estable. El peronismo, si se sostiene unido en una postura opositora, estaría compitiendo con muy buenas condiciones", analizó Romero. En la medición, se consulta por el "kirchnerismo" y por el "PJ no K", con el 23,3 y el 13,5% de intención de voto, respectivamente. Sumados están unas décimas por encima del oficialismo. No queda claro cuál se consideraría exactamente como el peronismo no kirchnerista, pero sería el que no responde directamente a Cristina Kirchner. Es el que más subió en apoyos en el último mes.

Ante la consulta respecto a "¿qué espacio quisieras que no gane?" la elección, La Libertad Avanza sumó más rechazos -50,7%- que el kirchnerismo -40,6%-, incluso que todo el peronismo unido -43,5%-. Otro dato a tener en cuenta. Para completar el panorama electoral, en la provincia de Buenos Aires realizado por Analogías, el peronismo superó a La Libertad Avanza por seis puntos -33,3 a 27,5%- con porcentajes moderados y un alto índice de indecisos. La constante que se verifica -en los sondeos nacionales y de Buenos Aires- es el alto nivel de polarización, con las terceras fuerzas relegadas a posiciones marginales.